Die Fastenpredigt und das Singspiel bei der Starkbierprobe 2026 dürften viele Zuschauer vor die heimischen Bildschirme gelockt haben. Doch im TV gab es längst nicht alles von dem prominent besetzten Nockherberg zu sehen. Die AZ hat hinter die Kulissen geschaut.

2026 gab es auf dem Nockherberg gleich zwei Premieren: Zum ersten Mal hielt Stephan Zinner nach dem Aus von Maxi Schafroth die Fastenpredigt, um die Politiker in lustiger Manier aufs Korn zu nehmen. Im Singspiel wurde heuer mit Thomas Limpinsel als "Jens Spahn" eine neue Figur eingeführt. Im TV und im Livestream wurde das Spektakel ab 19 Uhr vom Bayerischen Rundfunk gezeigt. Aber was passierte, als die Kameras aus waren? Die AZ zeigt, was nicht ausgestrahlt wurde.

Nockherberg-Autoren: "Jetzt können wir eh nix mehr machen"

Kurz bevor der Nockherberg 2026 seine Tore öffnete, wurde im Backstage-Bereich noch fleißig gewerkelt. Bühnenarbeiter brachten die letzten Kulissenteile an und Lichttechniker richteten die Scheinwerfer final aus.

Ein Blick hinter die Kulissen der Starbierprobe auf dem Nockherberg. © AZ

Richard Oehmann und Stefan Betz, die Autoren des Singspiels, zeigten sich nicht sonderlich aufgeregt. "Jetzt können wir eh nix mehr machen", sagten sie der AZ.

Singspielautoren Richard Oehmann und Stefan Betz zeigten sich nicht sonderlich aufgeregt. © AZ

Mini-Burger für Team hinter den Kulissen

Während den Promi-Gästen klassisch-bayerische Brotzeit mit Brezen, Obatzter und jeder Menge Bier aufgetischt wurde, gab es für das Team hinter den Kulissen Mini-Burger. Zum Essen blieb bei dem Stress einer Live-Produktion höchstwahrscheinlich nur wenig Zeit.

Im Backstage-Bereich gab es statt Brotzeit Mini-Burger. © AZ

Während sich die Regierung noch immer über Gender-Themen streiten – manche Politiker bezeichnen die Diskussion gar als "Gaga" – zeigt der Nockherberg auch 2026 klare Kante. Wie schon vergangenes Jahr gab es auch heuer wieder eine Toilette für alle Geschlechter. "All Genders welcome", stand auf einem Schild an der Türe.

Auf dem Nockherberg gibt es wie vergangenes Jahr eine Toilette für alle Geschlechter. © AZ

AZ erwischt Luise Kinseher kurz vor TV-Auftritt beim Textüben

Wie die AZ vor Ort beobachten konnte, wurde bis zur letzten Sekunde an den Feinheiten noch geschliffen. Ob da noch am Bühnenbild gebastelt werden musste? Nein, betonten zwei Produktionsmitarbeiter: "Das ist die Transportbox für das Rednerpult, an dem Stephan Zinner später die Fastenpredigt hält. Und da kommt das Pult später wird rein und wird ein Jahr lang eingelagert."

Hier wird an der Transportbox für das Rednerpult von Stephan Zinner gewerkelt. © AZ

Die AZ erwischte auch Luise Kinseher kurz bevor sie den Abend mit ihrer Begrüßungsrede einläutete. Zwischen Tür und Angel warf sie nochmal einen genauen Blick in ihre Notizen. Aufgeregt sei sie nicht, sagte Kinseher. "Aber man will ja auch keinen Schmarrn erzählen."

Luise Kinseher kurz vor ihrer Begrüßungsrede mit Paulaner-Braumeister Christian Dahncke. © AZ

Kleiner Schummel bei BR-Moderatorin Ursula Heller

Im Bayerischen Rundfunk begrüßten pünktlich um 19 Uhr Moderatorin Ursula Heller und Kollege Tilmann Schöberl die Zuschauer vor den heimischen Bildschirmen. Gut gelaunt sprachen sie mit der geladenen Polit- und Unterhaltungsprominenz. Doch bei den Gesprächen vor der Kamera wurde geschummelt: Ursula Heller stand auf einem kleinen Schemel, damit sie etwas größer wirkte.

Wie die AZ beobachtet, schummelt sich BR-Moderatorin Ursula Heller mit einem Schemel etwas größer. © AZ

Maxi Schafroth bangt um Einlass in Nockherberg-Saal

Nach der Fastenpredigt von Stephan Zinner hat Vorgänger Maxi Schafroth für einen lustigen Moment gesorgt. Als er schnell zur Toilette eilen wollte, klingelte im Saal bereits die Klingel zum Singspiel. Der Schauspieler hatte jedoch seine Karte für den Wiedereinlass verlegt. "Aber ihr lasst mich ja noch rein, oder?", fragte der Ex-Derblecker ganz demütig. Die Antwort des lachenden Security-Mannes: "Des überleg ich mir no."

Wie so eine Einlasskarte für den Nockherberg ausschaut, zeigte Kabarettist Martin Frank. In seiner Instagram-Story postete er ein Foto:

Nur mit dieser Karte dürfen Gäste wieder zur Starkbierprobe auf dem Nockherberg eingelassen werden. © instagram/martinfrank.comedy

Während das Singspiel in vollem Gange war, wurde im Foyer bereits wieder kräftig gewerkelt. Der rote Teppich war bereits verräumt und das XXL-Bühnenbild mit München-Silhouette von der Fastenpredigt wurde sorgsam zusammengefaltet – immerhin ist es brandneu.

Das riesige Bühnenbild der Fastenpredigt wird im Foyer während des Singspiels vorsichtig eingepackt. © AZ

Der Applaus fürs Singspiel war laut, die Stimmen danach etwas durchwachsen. An den Tischen wurde noch auf ein letztes Bier angestoßen und geratscht, die Stimmung war ausgelassen.

Nach dem Singspiel leert sich der Saal auf dem Nockherberg schnell. © AZ

Kaum war die Starkbierprobe im TV um 22 Uhr beendet, wurden die Politiker zum Stammtisch-Talk gebeten - und der Saal leerte sich schnell. Damit ging ein glamouröser und ereignisreicher Abend zu Ende.