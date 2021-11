Das denkt Heidi Klum über Tom und Bills Podcast "Senf aus Hollywood"

Tom und Bill Kaulitz betreiben mit "Senf aus Hollywood" einen erfolgreichen Podcast. Toms Ehefrau Heidi Klum hat eine klare Meinung über das neue Projekt ihres Mannes.

Bill und Tom Kaulitz (beide 32) betreiben seit Anfang September einen erfolgreichen Podcast auf Spotify. In "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" geben die Tokio-Hotel-Zwillinge wöchentlich Einblicke in ihren Alltag in Los Angeles. Ganz ungeniert sprechen die beiden über ihr Privatleben und über das, was sie aktuell beschäftigt.

Kein Wunder also, dass auch Toms Ehefrau Heidi Klum (48) regelmäßig Thema bei den Kaulitz-Brüdern ist. Bei den Fans kommt das sehr gut an, doch wie findet die 48-Jährige das neue Projekt ihres Gatten? "Interessant", erklärt sie lachend im Gespräch mit spot on news während der "Germany's next Topmodel"-Dreharbeiten auf Mykonos.

"Ich weiß, wie sehr mein Ehemann es liebt"

Klum beschreibt den Podcast als "Kaffeeklatsch, nur mit Alkohol". Denn eine Tradition der Brüder ist es demnach, sich während der Aufzeichnung einen Cocktail zu mixen. Mit einem Drink in der Hand erzählen die beiden Woche für Woche munter drauflos. "Tom und Bill sind natürlich auch sehr geschwätzig, das liegt bei denen aber auch in der Familie", verrät die "GNTM"-Chefin weiter. "Die nehmen kein Blatt vor den Mund und sind wirklich so, wie sie auch privat sind."

Tom und Bill seien sehr offene Menschen, "sie verbergen ihre Gefühle nicht und schaukeln sich gegenseitig hoch". Klum finde es schön, dass die beiden 32-Jährigen den Podcast zusammen machen. "Ich weiß, wie sehr mein Ehemann es liebt, auf einen Drink und zum Plaudern zu Bill zu fahren."

"GNTM"-Dreharbeiten laufen auf Hochtouren

Heidi Klum dreht aktuell die 17. Staffel "Germany's next Topmodel". Nach einem ersten Stopp in Griechenland wird die restliche Staffel in Los Angeles produziert. Dort wohnt die 48-Jährige zusammen mit ihrem Ehemann und ihren vier Kindern. Seit 2019 ist Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen verheiratet. Die neuen Folgen "GNTM" werden im Frühjahr 2022 auf ProSieben ausgestrahlt.