Exklusives Launch-Event in München: Moderatorin Cathy Hummels (37) stellt ihren neuen "Kollagen-Salat" im Botanista Café vor – und spricht in der AZ offen über ihr Dating-Leben und die Münchner Männer.

Moderatorin und Eventmanagerin Cathy Hummels mit Vater Alfred Fischer bei der Präsentation ihres neuen exklusiven „Kollagen-Salats“ im Botanista Café in München.

Wenn sie keine Flirttipps für die Wiesn gibt, Markus Söder veganen Schweinsbraten vorsetzt oder sich mit Oliver Pocher beim Pilates zeigt: Was macht Cathy Hummels dann? Sie stellt ihren eigenen Kollagen-Salat vor. Und zwar im Botanista Café in der Pestalozzistraße in München.

Familiäre Unterstützung: Cathy Hummels bringt Papa Alfred mit

Zum exklusiven Launch-Event kommen am Dienstagabend nicht nur Influencerkollegen wie Julia Haupt und Sam Al Mandawi, Models und Food-Blogger, sondern auch familiäre Unterstützung in Form von Alfred Fischer, der Vater der Moderatorin, die mit Fußballspieler Mats Hummels verheiratet war.

Er ist auch der Erste, der den neuen Salat, den sie für das Café entwickelt hat – mit Fenchel, gefriergetrockneten Erdbeeren und dem Spezial-Dressing, das mit Kollagen-Pulver angemischt wird – offiziell probieren darf. "Und, besser als die Leberkassemmel?" Auf diese Frage seiner Tochter hält sich der Musiker eher bedeckt.

Moderatorin und Eventmanagerin Cathy Hummels mit Vater Alfred Fischer bei der Präsentation ihres neuen exklusiven „Kollagen-Salats“ im Botanista Café in München. © B.Lindenthaler/imago

Cathy Hummels wehrt sich gegen Kritik: "Diese Negativität brauch' ich nicht"

Die 37-Jährige selbst schwört auf gesunde, zuckerfreie Ernährung. Und das schon seit dem Teenageralter. "Für mich ist gesundes Essen mein Benzin", sagt sie. Immer wieder teilt Hummels auch in den Sozialen Medien ihre Rezepte – etwa einen zuckerfreien Snickers-Bananenkuchen oder ein Essiggurken-Käse-Sandwich.

Dafür erntet die zierliche Münchnerin aber nicht nur Zustimmung. Immer wieder muss sie auch feindselige Kommentare zu ihrer Figur einstecken. "Wenn manche provokative Inhalte teilen oder doofe Sachen schreiben, dann stelle ich einfach die Kommentare aus. Diese Negativität brauch' ich nicht", sagt sie zur AZ.

Auch Influencerin Julia Haupt kommt zum exklusiven Launch-Event im Botanista Café in München. © IMAGO/B. Lindenthaler

50/50-Modell mit Ex Mats Hummels: "Das war am Anfang nicht so einfach"

Ihre Kraft braucht sie anderweitig im Alltag als Business-Frau und Vollzeit-Mama. Vor Kurzem erst hat sich die Moderatorin mit ihrem Ex Mats Hummels auf das 50/50-Modell in der Erziehung ihres Sohnes Ludwig geeinigt. "Das war am Anfang nicht so einfach für mich", gibt sie zu. "Mittlerweile habe ich mich aber dran gewöhnt. Und es ist ja auch schön, dass er jetzt seinen Papa hat."

Das war nämlich nicht immer so, wie Cathy Hummels erst vor Kurzem in einem Podcast mit Oliver Pocher erzählt hat. Jahrelang sei sie alleine für ihren Sohn da gewesen. Und sie spricht auch darüber, wie schwer ihr der Abstand zu ihrem Ex-Partner fiel. "Ich habe so viel Zeit mit diesem Menschen verbracht, dass so viele Erinnerungen da sind."

Das denkt Cathy Hummels über Münchner Männer

Mats Hummels ist bekanntlich inzwischen mit Model Nicola Cavanis zusammen. Und Cathy? "Wenn Ludwig beim Papa ist, gehe ich auf Dates, wenn ich kann", erzählt sie der AZ. Bislang sei aber noch niemand dabei gewesen. Und in München? "Ne, die Männer sind nicht so meins."

Umso mehr Hoffnung kann die 37-Jährige diesbezüglich auf die nahende Wiesn setzen. Immerhin quillt der Instagram-Account der Münchnerin aktuell schon über vor "Wiesn-No-Gos", Dirndl-Trends und Anspielungen auf ihr eigenes Oktoberfest-Event, den "Wiesnbummel", den Hummels mit ihrer Eventagentur "Events by CH" heuer wieder mit zahlreichen Promis am ersten Wiesnmontag organisiert.

Cathy Hummels und Influencer und Kickbox-Weltmeister Sam Al Mandawi bei der Vorstellung ihres Kollagen-Salats im Botanista Café in München. © IMAGO/B. Lindenthaler (www.imago-images.de)

Hummels: "Freue mich auf alles, was zur Wiesn aus dem Ausland kommt"

Auf der Wiesn möglicherweise auch die nächste Liebe zu finden, würde Cathy Hummels nicht ausschließen. Sie kann sich eine kleine Spitze nicht verkneifen: "Mit deutschen Männern habe ich jetzt nicht so gute Erfahrungen gemacht. Da freue ich mich direkt auf alles, was zur Wiesn aus dem Ausland kommt!"

Eine Beziehung außerhalb Deutschlands? Für die Münchnerin trotz Kind kein No Go: "Dadurch, dass ich zu 50 Prozent ja eigentlich hinkann, wo ich will, hätte ich auch kein Problem, wenn der von irgendwo anders herkommen würde." Und ihr Verhältnis zu Ex Mats? "Alles gut. Für uns beide steht Ludwig im Vordergrund."