Das Baby hat bereits eine Lederhose: Spahns Ehemann gibt private Einblicke

Zum Trachten- und Schützenzug am Sonntag kamen auf der Dachterrasse des Hotels Koenigshof zahlreiche Promis zusammen. Auch Daniel Funke wollte sich den Brunch nicht entgehen lassen. Ganz offen sprach er über Ehemann Jens Spahn – und den gemeinsamen Nachwuchs, der in Berlin freudig auf seine Rückkehr wartet.

In München herrscht gerade Ausnahmezustand: Anlässlich des 191. Oktoberfests wird in der ganzen Stadt zünftig gefeiert und geschmaust. Am Sonntag (20. September) lud Ingolstadt Village zum bayerischen Brunch in den Koenigshof ein. Stars wie Dana Schweiger, Nele Kiper und Boris Entrup gaben sich auf der Hotel-Dachterrasse die Ehre, während der Trachten- und Schützenzug durch die Stadt zog. Auch Daniel Funke war unter den Gästen – und sprach offen über seine Liebsten in Berlin.

Ehemann von Jens Spahn verrät: "Passt zu Hause auf den Nachwuchs auf"

Direkt am Stachus befindet sich das Luxushotel Koenigshof. Seine "The Gold"-Dachterrasse bot die perfekte Kulisse für eine exklusive Promi-Party, auf der auch Spahns Ehemann Daniel Funke vorbeischaute. "Es ist eine schöne Tradition, dass ich am ersten Oktoberfestwochenende bei meinem Freund Benjamin Bartz in München bin", schwärmte er im Interview. "Wir haben gestern Abend im Schützenzelt gefeiert."

Der Journalist und Ehemann von Jens Spahn kündigte jedoch eine baldige Abreise an: "Heute Nachmittag geht es schon wieder zurück nach Berlin." Dort warteten nämlich seine Liebsten auf ihn: "Mein Mann passt zu Hause auf den Nachwuchs auf – der hat übrigens auch schon eine Lederhose." Im Juli waren Spahn und Funke zum ersten Mal Eltern geworden. Eine US-amerikanische Leihmutter hatte ihren Sohn zur Welt gebracht.

Daniel Funke (li.) kam zwar ohne Ehemann Jens Spahn, freute sich aber über die Gesellschaft von Peter Hansen und Gastgeber Sanjiv Singh (re.) © BrauerPhoto /G.Nitschke

Über zukünftige Oktoberfest-Besuche sagte Daniel Funke: "Richtig schön wird es, wenn man irgendwann mit dem Nachwuchs über die Wiesn gehen kann." Er ergänzte jedoch gleich: "Das dauert aber noch ein paar Jahre."

Promi-Aufgebot im Koenigshof: "Liebe vor allem die bayerische Tradition"

Neben Daniel Funke meldeten sich an diesem sonnigen Tag auch andere Promi-Gäste zu Wort. Dana Schweiger schwärmte: "Ich bin ein großer Oktoberfest-Fan und liebe vor allem die bayerische Tradition. Deswegen freue ich mich, heute hier zu sein, zumal ich Ingolstadt Village sehr verbunden bin." Die vierfache Mutter verriet, gerade noch alleine in München unterwegs zu sein: "Aber ich freue mich schon darauf, am Mittwoch mit meiner Tochter Luna die Ingolstadt-Village-Wiesn im Schützenzelt zu besuchen."

Dana Schweiger kam zwar ohne Kinder, fühlte sich jedoch in Gegenwart von Gastgeber Sanjiv Singh, Unternehmer Achim Thyssen und dessen Frau Anja sichtlich gut aufgehoben. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Star-Stylist Boris Entrup, der aus Düsseldorf angereist war, freute sich vor allem über die modischen Beobachtungen auf der Wiesn 2026: "Ich bin froh, dass dieser No-Blusen-Trend vom letzten Jahr weg ist und dass es jetzt wieder ein bisschen mehr angezogen ist. Das Make-up wird einen Tick natürlicher, dafür wird wieder mehr Fokus auf die Haare gelegt", meinte der Experte.

Feierten auch fleißig mit: Designerin Sandra Abt, Hotel-Managerin Rabea Möller, Stylist Boris Entrup und Ingolstadt-Village-Managerin Gabi Strassburger. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Rabea Möller, die als General Manager vom Koenigshof fungiert, schwärmte von der gelungenen Fortsetzung: "Diese Veranstaltung ist mittlerweile wie ein Familienfest. 'Ingolstadt Village' passt perfekt zu uns, da unser Haus sehr modern und auch fashionorientiert ist." Und das alles vor malerischer Kulisse: "Auf unserer Terrasse hier kann man den Trachtenumzug und den Blick wunderbar genießen."