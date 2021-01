Danni Büchner kommt ausladend in "Dschungelshow" - neuer Look begeistert Promis

Was für eine Verwandlung! Danni Büchner hat am Sonntagabend bei der "Dschungelshow" ihren neuen Look präsentiert. Die Haare sind dunkler und auch sonst hat sich ihre Optik verändert.

18. Januar 2021 - 13:07 Uhr | AZ

Danni Büchner und der amtierende Dschungelkönig Prince Damien waren am Sonntagabend in der "Dschungelshow" dabei. © TVNow/Stefan Gregorowius

Viel Schminke, gemachte Frisur, hohe Hacken, Leo-Blazer und ein tiefer Ausschnitt – so erschien Ex-Dschungelcamperin Danni Büchner am Sonntagabend in der "Dschungelshow". Gemeinsam mit den Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich blickte sie auf die vergangene Staffel zurück. Die Witwe von Jens Büchner nahm Anfang 2020 an der 14. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" teil. Danni Büchner: Sexy Auftritt in "Dschungelshow" Der veränderte - und sexy - Look wurde sofort bei Twitter Thema. Es hagelte dort gemeine Kommentare: "Danni Büchner sieht aus wie Peggy Bundy nach 'ner schweren Midlife Crisis" und "Kris Jenner für Arme". Promis kommentierten gewagten Look von Danni Büchner Auf Instagram fanden die Fans des TV-Stars dagegen fast nur lobende Worte und auch die Promis kommentierten Danni Büchners Make-over. Bushidos Ehefrau meinte: "Du siehst mega aus!!!" Ex-"Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin Doreen Dietel zog sogar einen Hollywood-Vergleich: "Wow, da siehst du aus wie Eva Longoria." Und Dannis neuer Partner Enesto Monte überschlug sich beinahe, indem er schrieb: "Da dürfte J.Lo eifersüchtig sein." Die Fünffach-Mutter reagierte cool und meinte: "Ich bin überwältigt von deiner unglaublichen Arbeit. Auch 'Mamas' dürfen sich mal richtig, richtig hübsch fühlen." Stimmt!