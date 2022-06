Dankgottesdienst: Meghan Markle und Prinz Harry treffen auf gesamte Königsfamilie

Es ist Meghans erster Auftritt in England, nachdem die Herzogin schlagzeilenträchtig aus dem Palast geflohen ist. Am Freitag nehmen Prinz Harry und Meghan am Dankgottesdienst für die Queen in London teil. Sie sind keine Mitglieder des Königshauses mehr, doch weiterhin Mitglieder der Königsfamilie, betont die Monarchin.

03. Juni 2022 - 12:10 Uhr, aktualisiert am 03. Juni 2022 - 12:49 Uhr | AZ/dpa