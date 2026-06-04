Daniela Katzenbergers Ehemann Lucas Cordalis über Treue: "Nicht bereit für die Ewigkeit"

Lucas Cordalis fand in Daniela Katzenberger die große Liebe. Doch sich fest zu binden, war nicht immer die größte Stärke des Schlagersängers. Nun packt er nämlich über frühere Dating-Erfahrungen aus – und zeigt sich dabei ganz selbstreflektiert.

Wenn es passt, passt es einfach: So scheint es zumindest bei Lucas Cordalis (58) und Daniela Katzenberger (39) zu sein. Das Paar krönte seine Liebe 2015 mit der Geburt von Tochter Sophia (10) und gab sich 2016 in einer großen TV-Zeremonie das Jawort. Doch wie der Sohn von Schlagerlegende Costa Cordalis (†75) nun offenbart, hatte er einst mit Bindungsproblemen zu kämpfen gehabt – die sich erst durch Danielas Erscheinen in Luft auflösen sollten.

Schlagersänger über Promi-Liebe: "Zwei Egomanen"

Als Person des öffentlichen Lebens einen anderen Promi daten? Manche schwören darauf, andere raten vehement davon ab. Sänger Achim Petry (51), Sohn von Wolfgang Petry (74), verrät im Podcast "Drews Cordalis Petry: Kids-Club", dass er persönlich eher wenig davon halte: "Das kann funktionieren, aber ich glaube tatsächlich, dass das nur eine Zweckbeziehung ist, und zwei Egomanen normalerweise."

Doch der Musiker ergänzt sogleich, dass er das bei seinem Kollegen Lucas Cordalis und dessen Frau Daniela Katzenberger anders sehe: "Ihr kommt aus unterschiedlichen Branchen. Du machst zwar auch Fernsehen inzwischen, aber Danni ist halt aus dem Fernsehen, du bist aus der Musik. Das ist meine Einschätzung."

Die Schlager-Sprösslinge Lucas Cordalis, Joelina Drews und Achim Petry präsentieren zusammen einen Podcast. © imago/BOBO

Joelina Drews (30) berichtet auch von ihren Dating-Erfahrungen innerhalb der Promi-Szene und findet: "Ich glaube, man hat einfach ein besseres Verständnis für seinen Partner, wenn man aus der gleichen Branche kommt." Auch in Sachen Treue sind sich die 30-Jährige und ihr Kollege nicht ganz einig. Während sie in Beziehungen immer treu war, gibt Achim Petry zu: "War ich früher nicht, absolut nicht. Ich war furchtbar."

Lucas Cordalis vor Daniela Katzenberger: "Nicht bereit für die Ewigkeit"

Schließlich meldet sich auch Lucas Cordalis zu Wort und erzählt, früher mit diversen Damen aus seiner Branche ausgegangen zu sein: "Weil man sich halt über den Weg läuft, sich sympathisch findet", so der 58-Jährige. "Aber ich wusste, ich war nicht bereit für die Ewigkeit. Ich war noch zu egoistisch und habe auch meinen Partnerinnen nicht immer den Stellenwert gegeben, den sie eigentlich verdient hätten. Sondern ich war wirklich unterwegs, war locker drauf."

In Daniela Katzenberger fand Lucas Cordalis schließlich die große Liebe. Mit Tochter Sophia lebt das Paar auf Mallorca. © imago/Future Image

Untreu ist er zwar nie gewesen, beteuert Cordalis, doch er wollte sich lange Zeit nicht fest binden. "Aber als Danni dann kam, war es etwas völlig anderes", erinnert er sich an das Kennenlernen im Jahr 2014 zurück. "Ich weiß nicht warum, tausend Leute haben mich gefragt. [...] Ich habe einfach gespürt, der Moment ist da, die Frau ist da und das passt." Am 4. Juni 2026 feiert das Paar bereits seinen 10. Hochzeitstag.