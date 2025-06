Bei Daniela Katzenberger purzelten in den vergangenen Jahren ordentlich die Pfunde. Doch die Blondine stellt nun klar, dass sie ihren Abnehmerfolg keinen radikalen Diäten zu verdanken habe.

Daniela Katzenberger fühlt sich mittlerweile pudelwohl in ihrem Körper. Doch die Blondine möchte sich trotz Abnehmerfolg nicht alles verkneifen.

Daniela Katzenberger (38) hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Transformation hingelegt: Die hübsche Blondine hat den Sport für sich entdeckt – und mit Leidenschaft und Disziplin ganze zwölf Kilo abgestrampelt. Mittlerweile fühlt sie sich rundum wohl in ihrem Körper. Doch auf Leckereien verzichten möchte die selbsternannte "Nasch-Katze" weiterhin nicht.

Daniela Katzenberger stolz: "Habe nie besser ausgesehen"

Im Interview mit "Frau aktuell" spricht Daniela Katzenberger ganz offen über ihren großen Abnehmerfolg. Die 38-Jährige fühlt sich inzwischen pudelwohl in ihrem Körper: "Ich weiß, das klingt jetzt sehr arrogant, aber ich habe nie besser ausgesehen als heute! Und ich bin der beste Beweis, dass man auch mit 20 einfach blöd aussehen kann." Aus diesem Grund blicke sie auch dem 40. Geburtstag gelassen entgegen.

Doch Daniela Katzenberger stellt auch klar, dass sie für den Abnehmerfolg nicht gelitten habe: "Immer, wenn ich Lust habe, esse ich alles, was ich will. Egal, ob Eis, Süßigkeiten oder Schokolade. Ich bin und bleibe eine Nasch-Katze!" Eine Entwicklung habe sich vielmehr ganz automatisch eingestellt: "Allerdings esse ich nicht mehr so viel Zucker wie früher, weil ich gar nicht mehr das Bedürfnis danach habe."

Daniela Katzenberger über Diäten: "Nicht einen Tag gehungert"

Ehrlich spricht Daniela Katzenberger über ihren neuen Lifestyle: "Wenn du Sport machst, merkst du irgendwann, was dir und deinem Körper guttut. Ich hasse Diäten und habe deshalb noch nicht einen Tag gehungert für die zwölf Kilo, die ich abgenommen habe. Ich sehe gut aus und muss dafür nicht hungern."

Für die 38-Jährige steht fest: "Ich möchte leben und nicht nur einem Ideal hinterherrennen." Ihr großer Abnehmerfolg gibt Daniela Katzenberger ganz offenbar recht. Und die Hauptsache ist und bleibt sowieso, dass sie sich in ihrem Körper jetzt so richtig wohlfühlen kann.