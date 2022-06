Daniela Katzenberger: Hunde verwüsten die Terrasse von Mama Iris Klein

Der beste Freund des Menschen ist manchmal leider unberechenbar - das durfte Familie von Daniela Katzenberger nun am eigenen Leib erfahren. Die Hunde von Iris und Peter Klein zerfetzten ein Sitzkissen der Lounge auf Mallorca.

Was war denn da los? Auf der Terrasse von Iris Klein sieht es aus, als hätte jemand Polterabend gefeiert. Die Übeltäter: Die beiden Hunde der "Katzen-Mama", die offenbar eine wilde Nacht mit einem Sitzkissen hinter sich hatten.

Der Inhalt des besagten Kissens verteilt sich über die ganze Terrasse – und sogar noch weiter in den Hof. Die beiden Hunde liegen derweil daneben. "Zwei von drei hatten heute Nacht sehr viel Spaß", kommentierte Daniela Katzenberger das Szenario in ihrer Instagram-Story. Mama Iris ergänzt zu in Anbetracht der schuldbewusst dreinblickenden Vierbeiner: "Die wissen es ganz genau".

Der Inhalt des Sitzkissens ist über die gesamte Terrasse von Iris Klein verteilt. © Instagram/danielakatzenberger

Daniela Katzenberger: Bald bei Martin Rütter?

Die Familie kann sich das Lachen kaum verkneifen. "Wie Frau Holle auf Ecstasy", fasst die Katze den Anblick der Terrasse zusammen. Doch nicht nur das Sitzkissen war betroffen, offenbar hat auch der Sonnenhut von Daniela unter dem nächtlichen Treiben leiden müssen. "Eventuell mache ich mir einen Tanga daraus", scherzt sie über die Überbleibsel des Strohhuts.

In den Instagram-Storys dokumentiert Daniela außerdem, wie sie gemeinsam mit Mama Iris und Tochter Sophia das Chaos beseitigt. Dabei bittet sie außerdem scherzhaft TV-Hundetrainer Martin Rütter um Hilfe. Ob wir die Familie und die beiden Hunde bald in der VOX-Sendung "Der Hundeprofi" zu sehen bekommen?