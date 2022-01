Daniela Katzenberger feiert Wiedersehen mit Ehemann Lucas Cordalis

Lucas Cordalis ist nach seinem Dschungelcamp-Ausfall wieder auf Mallorca. Seine Ehefrau Daniela Katzenberger hielt das Wiedersehen auf Instagram fest.

Lucas Cordalis (54) ist endlich wieder bei seiner Familie auf Mallorca. Der Sänger musste unverrichteter Dinge aus Südafrika wieder abreisen. Nach einer Corona-Infektion konnte er nicht am Dschungelcamp 2022 teilnehmen und verließ niedergeschlagen das Land. Ehefrau Daniela Katzenberger (35) und Tochter Sophia (6) konnten hingegen seiner verfrühten Heimkehr etwas abgewinnen.

Mitbringsel für seine Tochter

"Ich freue mich extrem und ich brauche euch ja nicht sagen, wie sehr sich Sophia erst freut. Die wird später von ihrem Papa von der Schule abgeholt", erzählt Daniela Katzenberger in einer Instagram Story vor der Ankunft des Musikers. Sie habe bereits die Wohnung auf Vordermann gebracht, um sich dann auf ihren Ehemann konzentrieren zu können, wenn er wieder da ist.

Angekommen in seinem Zuhause, packt der Sänger erst einmal seine Koffer aus, wie seine Ehefrau ebenfalls in einer Story festhielt. Neben einem Berg von Wäsche kommt dabei auch eine Puppe für Tochter Sophia zum Vorschein, sie sie sich "gewünscht" habe. Eineinhalb Tage sei er nun unterwegs gewesen, erklärt Cordalis sichtlich erschöpft. Doch Ruhe gönnt sich der Sänger nicht. "Das erste, was er macht, wenn er heimkommt, ist die Wäsche", erklärt Katzenberger lachend und filmt ihren Mann beim Beladen der Waschmaschine. Danach gibt es noch einen mit der Kamera festgehaltenen Kuss für den Heimkehrer.