Daniela Katzenberger: Braune Haare oder doch noch blond?

Hat Daniela Katzenberger sich etwa von ihrem Markenzeichen, der blonden Mähne getrennt? Auf Instagram rätseln Fans, ob sie sich ihre Haare braun gefärbt hat und aktuell eine Perücke trägt.

Zwei Instagram-Posts lösten die Spekulationen aus: Ende April teilte die Katze ein kurzes von sich, das aufmerksame Follower stutzig machte. Auch ihr neuester Post in ihrer Story zeigt sie verändert. Hat sie sich etwa die Haare braun gefärbt?

Bye bye blond? Daniela Katzenberger zeigt sich mit braunen Haaren

Trägt sie unter der Cap etwa eine Perücke? Echt sieht die blonde Mähne tatsächlich nicht aus. Schnell häuften sich die Kommentare, die einen radikalen Haarfarbenwechsel der Wasserstoffblondine vermuteten.

Am 16. Mai zeigte sich Daniela Katzenberger in ihrer Story erneut mit einer Baseball-Cap. Doch darunter blitzte nicht die gewohnt blonde Haarpracht hervor, sondern eine dunkle Mähne. Sieht so aus, als habe sich die Katze optisch verändert.

Unter der Cap sind doch tatsächlich dunkle Haare bei Daniela Katzenberger zu sehen. © Instagram/danielakatzenberger

Daniela Katzenberger: Nicht mehr blond und Po-Vergrößerung?

Fans rätseln auch, was mit Danielas Po passiert ist. Ziemlich durchtrainiert, so der erste Gedanke. Oder hat sie es vielen amerikanischen Promis gleichgemacht und sich einen sogenannten Brazilian Butt Lift gegönnt? Bevor die Spekulationen zu wild wurden, hat Daniele Katzenberger kurzerhand die Kommentare abgestellt.

In ihrer Story hat sie aber Stellung zu dem Gerücht genommen, ihr Hintern sei künstlich gemacht. "Nein, der ist einfach nur ganz klassisch angefressen", erklärte sie dazu.

Folgt die Enthüllung am 19. Mai?

Aufklärung wird es wohl erst geben, wenn am 19. Mai die neue Staffel ihrer Erfolgsdoku "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" auf RTL2 anläuft. Bis dahin bleibt wohl auch die Kommentarfunktion ausgeschaltet. Einen Hinweis hat die Katze ihren Fans jedoch gegeben: "Es gibt zwei richtig krasse Highlights…" Hatten ihre Fans also doch Recht?