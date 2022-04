Daniel Aminati: Was ist über Kindheit, Vater und Freundin des Moderators bekannt?

Moderator, Sänger und Fitness-Influencer - Daniel Aminati ist ein Allround-Talent. Doch mit dem Erfolg stand es nicht immer so gut, denn früher hatte er hohe Schulden. Auch in seiner Kindheit erlebte er schwierige Zeiten, wie er verraten hat. Wie sieht es heute mit seinem Privatleben aus?

Daniel Aminati ist ein alter Hase im Showgeschäft. Seit seiner Jugend zieht es den mittlerweile 46-Jährigen ins Rampenlicht. Tänzer, Sänger, Moderator, Fitness-Influencer - es gibt fast nichts, was der sympathische 1,84-Meter-Mann noch nicht erfolgreich ausprobiert hat. Doch vor einigen Jahren sah das noch ganz anders aus.

Schwere Kindheit bei Daniel Aminati: Moderator erlebte Gewalt durch Vater

Daniel Aminati wurde 1973 in Aachen geboren. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater stammt aus Ghana. An seine Kindheit erinnert er sich nur ungern zurück. "Das Familienleben war sehr lieblos", erzählte er im April 2022 gegenüber . Der Vater von Daniel Aminati war gewalttätig und schlug seine Kinder. "Ich kann nicht verstehen, dass mein Vater mit einem Holzstuhl auf mich eingeschlagen hat, als ich sechs war."

Die Mutter von Daniel Aminati verließ mit ihren Kindern den prügelnden Ehemann und kam in einem Frauenhaus unter. Doch die Situation als Alleinerziehende hat sie überfordert, wie der Moderator berichtete. Grund dafür war, dass er seiner Familie gegenüber das Verhalten des Vaters nachahmte. "Als mein Vater das Haus verließ, habe ich versucht, für Zucht und Ordnung zu sorgen. Das habe ich genauso gemacht wie das, was ich vorgelebt bekommen habe: mit viel Gewalt." Deshalb sei er dann ins Heim gekommen.

Daniel Aminati: Karriere-Start mit Boyband

In den Neunzigern wurde Daniel Aminati mit der Band "Bed & Breakfast" sehr bekannt und verkaufte weltweit über eine Million Tonträger. Doch nach seinem Ausstieg 1997 folgte der große Fall, wie er 2020 gegenüber " " verriet: "Nach Bed & Breakfast bin ich ganz tief auf die Fresse gefallen. Ich dachte, ich wäre King Kotelette. Ich dachte, ich wäre was Besseres."

Nicht nur beruflich, auch finanziell ging es dem "taff"-Moderator zu dieser Zeit nicht gut: "Ich hatte einen guten sechsstelligen Betrag Schulden." Doch statt aufzugeben, hat sich Daniel Aminati aus seinem finanziellen Loch herausgearbeitet. Dabei dürfte ihm wohl vor allem sein Engagement für ProSieben geholfen haben.

Daniel Aminati: TV-Karriere hilft ihm aus den Schulden

2006 wurde Daniel Aminati Moderator für das Wissensmagazin "Galileo", das er im Wechsel mit Aiman Abdallah moderierte. 2009 folgte der Wechsel zum Boulevard-Magazin "taff". Auf Instagram folgen ihm inzwischen über 150.000 Menschen und auch mit seinem Fitness-Programm "Mach dich krass" feiert er Erfolge.

Mittlerweile ist Daniel Aminati schuldenfrei und schätzt seinen Erfolg, wie er gegenüber "t-online" erzählte: "Ich bin kein Sicherheitsmensch, aber mit der Erfahrung von früher würde ich heute immer auf Plus gehen. Es geht in allen Bereichen um Achtsamkeit – Job, Geld, Liebe, Körper. Wenn du mit allem einigermaßen achtsam umgehst, kannst du in Hülle und Fülle leben."

Daniel Aminati privat: Hat er eine Freundin und Kinder?

Über fünf Jahre war Daniel Aminati mit Freundin Anja Höbel liiert, bevor die Beziehung 2017 in die Brüche ging. Seit 2019 zeigt er sich an der Seite von Patrice Eva Fischer. Die hübsche Blondine studiert laut "extratipp.com" an der Technischen Universität in Dresden. Auf Instagram präsentieren die beiden regelmäßig Pärchen-Bilder.

Wie das Paar im März 2022 ausplauderte, werden sie bald Eltern. "Bald sind wir zu dritt", verkündete Daniel Aminati stolz via Instagram. Wann das gemeinsame Kind auf die Welt kommen soll, ist noch nicht bekannt.