"Mr. & Mrs. Aminati": Daniel Aminati und Patrice haben geheiratet

Erst vor einem guten Monat haben Daniel Aminati und seine Verlobte ihre Schwangerschaft bekanntgegeben, nun geht es schon weiter auf der Beziehungsautobahn: Das Paar hat geheiratet!

Daniel Aminati (48, "taff") und Patrice Eva haben geheiratet. Das Paar hat seine Hochzeit bekanntgegeben.

Auf dem Foto, das offenbar im Grand Hotel in Heiligendamm entstanden ist, ist sie im kurzen Brautkleid zu sehen und er im edlen Anzug. Beide freuen sich über ihren großen Tag, tanzen und strahlen in die Kamera. Zu dem Foto schreibt Aminati schlicht: "Just married! Mr. & Mrs. Aminati".

Zahlreiche Glückwünsche

Unter dem Post kommentieren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen das Liebesglück: Model und taff-Kollegin Rebecca Mir (30) schickt ihre Glückwünsche und schreibt: "Freue mich so sehr für euch!" Schauspielerin Tina Ruland (55) findet: "Wie unsagbar schön!" Moderatorin Marlene Lufen (51) wünscht: "Herzlichen Glückwunsch!" Schauspielerin Liz Baffoe (52) freut sich: "Alles Liebe". Und Sportlerin Sabrina Mockenhaupt-Gregor (41) schreibt: "So wunderbar ihr Zwei!"

Der taff-Moderator hatte seiner Freundin am Strand im Malediven-Urlaub im vergangenen Frühjahr den Heiratsantrag gemacht. Die beiden sollen seit etwa 2018 zusammen sein. Mitte März hat das Paar ebenfalls per Instagram-Post bekanntgegeben, dass es Nachwuchs erwartet.