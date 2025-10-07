Dahoam ist jetzt "Promi Big Brother": Kollegin sorgt sich um Doreen Dietel

Eine ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin sitzt im TV-Knast. Als Kandidatin von "Promi Big Brother" will Doreen Dietel ein Millionenpublikum unterhalten. Ein Gast von Jochen Bendels Late-Night-Talk sorgt sich um Dietel. "Ich habe die Frau gesehen und dachte, sie schleppt etwas mit sich herum."

Doreen Dietel wagt die Rückkehr ins Fernsehen. Die 51-Jährige ist bei "Promi Big Brother" dabei.

Doreen Dietel ist zurück auf dem Bildschirm. Fans haben seit Jahren auf ein TV-Comeback der ehemaligen Schauspielerin der BR-Serie "Dahoam is Dahoam" gehofft. Die 51-Jährige hatte sich aber nicht nur im Show-Business rar gemacht, sondern auch rote Teppiche und Partys der Münchner Society gemieden. Der Grund: Doreen Dietel führt als Gastronomin ein Lokal am Tegernsee und kümmert sich um ihren elfjährigen Sohn Marlow.

Doreen Dietel hält sich bei "Promi Big Brother" bislang zurück

Sat.1 zeigt seit Montag die neue Staffel von "Promi Big Brother". Neben Dietel sind auch Harald Glööckler, Désirée Nick oder Jimi Blue Ochsenknecht als Kandidaten dabei. Viel Sendezeit konnte Dietel bislang nicht vom Privatsender ergattern. Gegen einen Marc Terenzi, der Prügel-Vorwürfe gegen seine Ex Verena Kerth erhoben hatte, kam Dietel nicht an. Noch ist sie ein TV-Star der leisen Töne.

Jasmin Herren über Doreen Dietel: "Habe den Eindruck, dass sie traurig ist"

Nach Ausstrahlung der Reality-Show zeige sich Jasmin Herren von Doreen Dietels Auftritt bei "Promi Big Brother" irritiert. Die TV-Gewinnerin aus "Villa der Versuchung" sagte in der Late-Night-Sendung zu Moderator Jochen Bendel: "Ich habe die Frau gesehen und dachte, sie schleppt etwas mit sich herum."

Reality-Star Jasmin Herren siegte zuletzt in der TV-Show "Die Villa der Versuchung". © Instagram/PromiBigBrother

Will Doreen Dietel ihr Gesicht wahren – und sich nicht in die ersten Streitigkeiten der Mitbewohner um das Essen einmischen? Oder belastet Dietel womöglich doch etwas? "Ich habe den Eindruck, dass sie traurig ist. Vielleicht täusche ich mich auch", so Jasmin Herren. Hat sich die einst so quirlig-lebendige und eloquente Doreen Dietel etwa verändert?

Moderator Jochen Bendel nimmt Doreen Dietel in Schutz

Jochen Bendel, der mehrere Jahre in München gelebt hat und Doreen Dietel kennt, erklärte: "Sie ist ein Familienmensch, sehr sympathisch und bodenständig."

Doreen Dietel kurz vor dem Einzug in den TV-Knast. © Joyn/Willi Weber

Der Moderator hat kein Verständnis für Dietels Rauswurf beim BR. 2017 musste der TV-Star die Serie "Dahoam is Dahoam" verlassen. Bendel schüttelt den Kopf: "Ich verstehe nicht, wenn Schauspielerinnen, die älter werden, durch jüngere ersetzt werden. Warum macht man das?"

Älter werden im TV-Business: "Frauen werden dann abgesetzt"

Jasmin Herren stimmt zu: "Wir Frauen werden dann immer abgesetzt." Sie witzelt über Beauty-Eingriffe zur optischen Verjüngung des Gesichts: "Dafür gibt es Micro-Needling." Micro... – was?

Micro-Needling ist eine minimalinvasive Beauty-Behandlung, bei der winzige Nadeln feine Einstiche in die Haut setzen, um die Bildung von Kollagen und Elastin anzuregen. Dadurch soll der Teint glatter, frischer und ebenmäßiger wirken.