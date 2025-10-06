Exklusiv: Verena Kerth über Prügel-Vorwürfe von Marc Terenzi bei "Promi Big Brother"

Marc Terenzi erhebt bei "Promi Big Brother" schwere Prügel-Vorwürfe. Wurde er in der Beziehung von Verena Kerth geschlagen? Die Münchnerin spricht exklusiv in der AZ und wehrt sich.

"Promi Big Brother" startet mit einem Knall. Kandidat Marc Terenzi (47) schildert unter Tränen, dass Ex-Freundin Verena Kerth (44) in der Beziehung handgreiflich geworden sein soll: "Ich wurde oft geschlagen." Der Ex-Boyband-Sänger zur besten Sendezeit bei Sat.1: "Das ist nicht so einfach, als Mann hier zu sitzen und darüber zu reden. Das ist peinlich, irgendwie." Außerdem behauptet Terenzi: "Sie hat mich eingesperrt zu Hause [...] Ich hatte tagelang kein Essen." Er weint: "Ich habe gesoffen, um durch den Tag zu kommen."

Verena Kerth spricht: "Er ist regelmäßig im Suff auf mich losgegangen"

Die AZ erreicht Verena Kerth am späten Montagabend am Telefon – und konfrontiert sie mit den TV-Szenen von Terenzi. Sie ist schockiert über diese ungeprüften Aussagen und sagt exklusiv der AZ: "Wie es ist, mit einem Alkoholiker zusammenzuleben, können sich nur wenige vorstellen. Es war die Hölle für mich. Lügen waren an der Tagesordnung. Er ist regelmäßig im Suff auf mich losgegangen und hat meine Wohnung beschädigt. Noch heute sind meine Möbel teilweise zerstört." Mehr Details möchte Kerth zunächst nicht nennen. Auch gegenteiliges Beweismaterial will sie vorerst nicht veröffentlichen.

Verena Kerth: Marc Terenzi war ein unberechenbarer Alkoholiker

Verena Kerth redet sich in Rage: "Ich habe Marc Terenzi auch nie eingesperrt. Ich weiß nicht, warum er diese Lügen verbreitet. Er war ein Alkoholiker, der unberechenbar gewesen ist. Warum er solche Lügen erzählt? Vielleicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich war es im Übrigen gewesen, die ihn zwei Jahre lang durchfinanziert und umsonst wohnen lassen hatte."

Die Münchner Moderatorin betont, dass sie die Beziehung beendet habe. "Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste ihn vor die Türe setzen. Noch Monate später habe ich leere Vodka-Flaschen in diversen Verstecken in meiner Wohnung gefunden."

Immer wieder gab es während der knapp zweijährigen Beziehung von Kerth und Terenzi zu Schlagzeilen über angebliche Handgreiflichkeiten. Auch Fotos mit Veilchen im Gesicht der beiden TV-Stars waren im Umlauf. Im Mai gab es gar einen Prozess um Körperverletzung.

Marc Terenzi freigesprochen, aber Verena Kerth betont: "Er hat aber nicht gewonnen"

Der Anlass: Vor knapp zwei Jahren soll Terenzi zur Mittagszeit unter Alkoholeinfluss Kerth "geschlagen und über den Fußboden durch das Hotelzimmer gezerrt haben". Kerth soll Schürfwunden an Ellenbogen und Knien erlitten sowie einen abgerissenen Fingernagel davongetragen haben. Sie berichtete im Gerichtssaal, dass sie Angst "wie noch nie" hatte. Natürlich habe sie auch "um sich geschlagen", aber nur um sich zu wehren.

Die Richterin entschied: "Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist." Das Verfahren gegen Marc Terenzi wurde daher eingestellt. Kerth betont noch heute: "Er hat aber nicht gewonnen." Und behauptet weiter: "Er wollte mich vom Balkon werfen."

Mittlerweile hat Verena Kerth die Zitate aus dem AZ-Telefonat selbst auf Instagram geteilt.