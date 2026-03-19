"Dahoam is Dahoam"-Star: Dating-Albtraum mit vergebenen Männern

"Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn könnte kaum glücklicher sein. In Partner Alex hat sie den Topf zu ihrem Deckel gefunden. Doch in der Vergangenheit sah es im Liebesleben der Schauspielerin nicht so rosig aus. Offen spricht sie über ihre Dating-Katastrophen.

Bei "Dahoam is Dahoam" hat sich Anita Eichhorn (34) schnell in die Herzen des Publikums gespielt. Ihr eigenes Herz hat die Schauspielerin an einen Mann namens Alex Keil (37) verschenkt. Mit dem IT-Experten schwebt Anita Eichhorn seit einigen Monaten auf Wolke sieben – und das, obwohl sie die Hoffnung auf das große Liebesglück längst aufgegeben hatte. Warum dem so war? In einem Interview erzählt Eichhorn jetzt ungefiltert von den Dating-Enttäuschungen, die sie bereits sammeln musste.

Anita Eichhorn über Dating-Erfahrungen: "Waren teilweise vergeben"

Dass Anita Eichhorn heute glücklich vergeben ist, nimmt sie nicht für selbstverständlich, denn: "Ich habe gar nicht mehr daran geglaubt, mich zu verlieben", sagt sie zu . Warum dieser Pessimismus? "Weil mir die Dating-Welt das bewiesen hat." Vor allem beim Online-Dating habe die 34-Jährige gruselige Erfahrungen mit Männern gemacht: "Sie haben gelogen, waren teilweise vergeben oder haben mich auch mal geghostet. Ich hätte mir da einen respektvolleren Umgang miteinander gewünscht."

Ghosting beschreibt das Phänomen, ohne Erklärung unterzutauchen und auf Nachrichten des Dating-Partners plötzlich nicht mehr zu reagieren. Eine ernüchternde Erfahrung, über die Anita Eichhorn sagt: "Es ist schlimm, nicht zu wissen, was los ist. Man analysiert das Date im Nachhinein immer wieder." Daher ist die Oberpfälzerin heute umso dankbarer für ihren Freund Alex: "Wir haben uns über unseren gemeinsamen Freundeskreis kennengelernt, er ist der Bruder meiner Freundin und es hat sofort gefunkt."

Anita Eichhorn ist glücklich an ihren Alex vergeben. © imago/SpöttelPicture

Pärchenurlaub: Anita Eichhorn und Alex Keil reisten nach Sri Lanka

Ende 2025 wagten Anita Eichhorn und Alex Keil gemeinsam ein besonderes Abenteuer: Sie reisten für ein Tierschutzprojekt nach Sri Lanka. Mit der AZ teilte die Schauspielerin Fotos von ihrer Reise und schwärmte im persönlichen Interview von ihrer Begleitung: "[Ich muss d. Red.] gestehen, dass meine Nerven nach kurzen Nächten (aufgrund von Hitze und einem sehr unruhigen Schlaf wegen zu vieler Eindrücke) auch mal blank lagen und mein sonst eher sonniges Gemüt eher hitzig war. [Alex] hat mir Mut gemacht, mich unterstützt und wir haben gemeinsam diese physische und psychische Herausforderung super gemeistert. Wir sind ein tolles Team."