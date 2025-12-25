Erste Reise mit Freund: "Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn über größte "Herausforderung"

"Dahoam is Dahoam"-Zuschauer kennen Anita Eichhorn vor allem als Apothekerin "Tina Brenner" – doch die Schauspielerin macht sich auch seit Jahren für den Tierschutz stark. Ihre Liebe zu Hunden führte die Oberpfälzerin ins weit entfernte Sri Lanka. Mit der AZ spricht Eichhorn über die große Reise – und verrät auch, was diese Erfahrung für ihre Beziehung bedeutet.

Anita Eichhorn (34) zählt seit 2021 zum Hauptcast von "Dahoam is Dahoam". Als schrille Apothekerin "Tina Brenner" hat sie sich schnell in die Herzen der Zuschauer gespielt. Ihr eigenes Herz schlägt sowohl für Lebensgefährte Alex als auch für die Vierbeiner dieser Welt, denn: Seit Jahren macht sich die Schauspielerin für den Tierschutz stark. Nun ist sie sogar einer Einladung nach Sri Lanka gefolgt, um bei der Versorgung von Straßenhunden zu helfen. In der AZ gewährt Eichhorn spannende Einblicke in diese große Reise.

"Dahoam is Dahoam"-Star in Sri Lanka: "Unendlich glücklich"

Das Team der "Dog Care Clinic" kümmert sich um die vielen Straßenhunde, die in Sri Lanka zu Hause sind. Mitte November sind Tierfreundin Anita Eichhorn und ihr Freund Alex dorthin gereist, um bei der Versorgung der Vierbeiner fleißig mitanzupacken. In der AZ erzählt die Schauspielerin von den holprigen Anfängen dieses Abenteuers: "Die Anreise dauerte von Tür zu Tür ganze 20 Stunden und der Jetlag zusammen mit dem schwül heißen Klima, machte mir erst schon ein bisschen zu schaffen."

Doch das Blatt sollte sich rasch wenden, wie sie weiter ausführt: "Das war alles schnell vergessen, nach den ersten Eindrücken von der wunderschönen Natur, den ersten Begegnungen mit Tieren, wie zum Beispiel Sri Lanka Affen, und natürlich der wahnsinnig herzlichen Begrüßung von den Mitarbeitern der 'Dog Care Clinic'." Diese Erfahrung ist für Eichhorn keine Selbstverständlichkeit: "Dass ich meine Reichweite für diese Herzensangelegenheit nutzen darf, macht mich unendlich glücklich.[...] Nachhaltig ein Umdenken und ein größeres Bewusstsein bei Menschen zu bewirken, in Bezug auf Tierwohl und Tierschutz, ist mein großes Ziel!"

Anita Eichhorn teilt in der AZ Eindrücke aus Sri Lanka. Dort unterstützt sie das Team der "Dog Care Clinic" bei der Versorgung von Straßenhunden. © Privat

Anita Eichhorn über Freund Alex: "Wir sind ein tolles Team"

Erst vor wenigen Monaten hatte Anita Eichhorn ihre Beziehung zu Freund Alex publik gemacht – und nun trat das Paar gemeinsam seine erste Fernreise an. Ein Plan, der schon früh feststand, wie die Schauspielerin gesteht: "Wir waren erst zwei oder drei Monate zusammen, als ich ihm von meinem Vorhaben erzählte und ihn fragte, ob er sich vorstellen könne, mit mir nach Sri Lanka zu reisen. Er sagte direkt zu und wir buchten die Flüge."

Er entpuppt sich als große Unterstützung, wie Anita Eichhorn weiter erklärt: "[Ich muss d. Red.] gestehen, dass meine Nerven nach kurzen Nächten (aufgrund von Hitze und einem sehr unruhigen Schlaf wegen zu vieler Eindrücke) auch mal blank lagen und mein sonst eher sonniges Gemüt eher hitzig war. Er hat mir Mut gemacht, mich unterstützt und wir haben gemeinsam diese physische und psychische Herausforderung super gemeistert. Wir sind ein tolles Team."

Um eine wertvolle Erfahrung reicher: Anita Eichhorn und ihr Lebensgefährte Alex reisten gemeinsam nach Sri Lanka. © Privat

Ein Partner, dessen Herz nicht für Tiere schlägt, wäre für Anita Eichhorn aber auch unvorstellbar, wie sie in der AZ klarstellt: "[Das wäre] ein absolutes No-Go, ja! Die Liebe zu Tieren ist mir genauso wichtig wie der liebevolle Umgang mit Familie und Freunden." Glücklicherweise habe sie in Alex ein perfektes Match gefunden: "Hier haben wir aber auch zu 100 Prozent die gleichen Werte."

Anita Eichhorn über "Dog Care Clinic": "Meinen vollsten Respekt"

Emotional teilt die Schauspielerin in der AZ weitere Eindrücke von ihrer Reise. Sie berichtet von querschnittsgelähmten Tieren, auf deren Bedürfnisse die Mitarbeiter der "Dog Care Clinic" eingehen: "Zu sehen, wie liebevoll sie mit den Vierbeinern umgehen, hat mich sehr berührt und sie haben für ihren täglichen Einsatz, der wirklich nicht ohne ist, meinen vollsten Respekt." Vor allem auch das Programm "50+" habe einen nachhaltigen Eindruck bei Anita Eichhorn hinterlassen: "Menschen, die einen Hund aus der Clinic adoptieren, erhalten von der Clinic eine monatliche Rente, die deren Überleben sichert."

Eine echte Rettung für Sinagalesen, die vom Staat keine Unterstützung bekommen – und eine wertvolle Lektion für die Schauspielerin, wie sie in der AZ einräumt: "Keiner sucht sich aus, an welchem Ort der Welt er oder sie geboren wird und die Möglichkeit auf ein unabhängiges und selbstbestimmtes Leben ist keine Selbstverständlichkeit. Das hat uns mit viel Demut erfüllt und all die Sicherheiten und Unterstützungen, die wir bei uns bekommen, sollten wir wirklich mehr zu schätzen wissen und dafür dankbar sein."

In Sri Lanka sammelt Anita Eichhorn wertvolle Erfahrungen und Lektionen für ihr weiteres Leben. © Privat

Trotz unvergesslicher Eindrücke hat Anita Eichhorn ihre "Dahoam is Dahoam"-Familie nicht vergessen: "Auf der einen Seite tut die kleine Verschnaufpause natürlich gut. [...] Aber ich liebe meinen Job, meine Rolle und alle Kolleginnen und Kollegen. Also ja, die Arbeit fehlt mir sehr und auch in die Rolle der 'Tina Brenner' zu schlüpfen, geht mir richtig ab. Es geht vor allem superspannend und emotional weiter bei mir nächsten Jahr, darauf freue ich mich riesig und auch auf den ein oder anderen neuen Kollegen – aber mehr darf ich freilich noch nicht verraten."