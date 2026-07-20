Bei Anita Eichhorn läuft es: Seit 2021 spielt die sympathische Oberpfälzerin eine Hauptrolle bei "Dahoam is Dahoam". Privat fand sie vor einigen Monaten das Glück in IT-Ingenieur Alex Keil. Nun macht das Paar Nägel mit Köpfen. Anita Eichhorn erzählt exklusiv in der AZ vom nächsten Schritt in ihrer Beziehung.

Anita Eichhorn (34) machte vor einigen Monaten publik, ihr Herz verschenkt zu haben: Nach enttäuschenden Dating-Erfahrungen hat die "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin im ITler Alex Keil das große Glück gefunden. Von der prägenden Sri-Lanka-Reise des frisch verliebten Paares berichtete die AZ im Dezember 2025. Nun verrät Anita Eichhorn, wie es danach für sie weiterging – und erzählt exklusiv in der AZ, welcher große Beziehungsmeilenstein ansteht.

Anita Eichhorn zur AZ: "Wir können es kaum erwarten"

Um bei der Versorgung von Straßenhunden zu helfen, waren Anita Eichhorn und Alex Keil im vergangenen Herbst nach Sri Lanka geflogen. "Es war natürlich eine wunderschöne Reise mit tollen und wichtigen Eindrücken, aber sie war auch sehr anstrengend", erinnert sich die Schauspielerin jetzt im AZ-Interview. "Zurück in Deutschland mussten wir uns deshalb erst einmal wieder sammeln und auch ein bisschen erholen."

Für das Paar entpuppten sich die prägenden Wochen in der Ferne als großer Gewinn. "Ich würde sagen, die Reise nach Sri Lanka hat unsere Beziehung absolut gestärkt, weil wir dort viele Herausforderungen gemeinsam gemeistert haben", schildert Eichhorn in der AZ. "Für uns war danach einfach klar: Wir wollen definitiv zusammenziehen und zusammenwohnen." Also haben sie Anfang des Jahres aktiv damit begonnen, nach einem Haus zu suchen.

Die Reise nach Sri Lanka hat Alex und Anita enorm zusammengeschweißt. Danach haben sie mit der Haussuche begonnen. © New Star Media

Wie die Schauspielerin der AZ exklusiv verrät, sind sie fündig geworden. "Das Haus, für das wir uns jetzt entschieden haben, war das vierte, das wir besichtigt haben. Und vom Bauchgefühl her war es einfach perfekt", schwärmt die 34-Jährige. Weil beide stressige Jobs haben und täglich von vielen Menschen umgeben sind, haben sie bewusst im Dachauer Hinterland gesucht. "Wir sehnen uns nach einem Ort der Ruhe, wirklich mitten in der Natur – mit einem Garten und einer Terrasse, wo man einfach ankommen und entspannen kann", so die Oberpfälzerin.

Was Anita Eichhorn erstmals mit einem Partner wagt

Im August steht nun der große Umzug an. "Wir können es kaum erwarten. Natürlich ist das für uns beide ein großer Schritt – für mich umso mehr, weil ich zum ersten Mal mit jemandem zusammenwohne, vor allem mit einem Mann", verrät Anita Eichhorn. "Aber da herrscht eigentlich nur pure Vorfreude." Denn bei ihrem Alex habe die Schauspielerin schnell gewusst, dass es passt: "Wir haben die gleichen Vorstellungen vom Leben und die gleichen Werte. Das ist für mich unglaublich wichtig. Und wir haben auch denselben Humor."

Für ihren Partner findet die 34-Jährige nichts als liebende Worte: "Ich sage immer, Alex ist der Mensch mit dem schönsten Herzen. Ich habe mich von Anfang an unglaublich wohl mit ihm gefühlt. [...] Er geht so liebevoll mit mir um, aber auch mit meinen Freunden und meiner Familie." Ein echter Glücksgriff also – nachdem die Schauspielerin zuvor oft Pech mit den Männern gehabt hatte. "Ich habe lange auf ihn gewartet, aber jetzt ist er da. Und ich glaube, am Ende ist es einfach dieses Bauchgefühl."

Alex Keil und Anita Eichhorn haben im jeweils anderen die große Liebe gefunden. © imago/SpöttelPicture

Gefrusteten Singles rät Anita Eichhorn, nicht aufzugeben und sich ihrer Bedürfnisse bewusst zu werden. "Ich glaube, bei ganz vielen Frauen hat das auch mit dem Selbstwert zu tun – warum sie immer wieder an die falschen Männer geraten. Oft spielen auch eigene Muster eine Rolle, die aus der Kindheit, der Jugend oder aus früheren Erfahrungen stammen", weiß die Schauspielerin. "Falsche Glaubenssätze können dabei einen großen Einfluss haben. Ich glaube, erst wenn man all das hinterfragt und sich wirklich darüber im Klaren ist, was man möchte, was einem guttut und was man verdient, kann der richtige Partner ins Leben kommen."

Serienküsse bei "Dahoam is Dahoam": "Für einen Partner nicht immer einfach"

Bei "Dahoam is Dahoam" hat Anita Eichhorn die Rolle der flippigen Apothekerin "Tina Brenner" inne. Diese führt seit einigen Folgen eine leidenschaftliche Beziehung mit dem Charakter "Charly Bauer". Eine gewisse Herausforderung für ihren echten Partner Alex, der jede Episode im TV verfolgt. "Klar ist es für Alex ungewohnt, wenn er das im Fernsehen oder auf Social Media sieht", erklärt Eichhorn. "Seine Freundin küsst einen anderen Mann oder spielt verliebte, innige Szenen. Das ist für einen Partner natürlich nicht immer einfach – vor allem, wenn man nicht selbst aus der Schauspielbranche kommt."

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Auch wenn der ITler wusste, dass solche Szenen zum Beruf einer Schauspielerin gehören können, schmerzen manche Bilder natürlich. "Klar, diese Szenen schaut er sich nicht unbedingt gerne an. Das ist einfach ein merkwürdiges Gefühl. Und das kann ich auch verstehen", zeigt sich Anita Eichhorn verständnisvoll. Mit Einfühlungsvermögen gelinge es ihr aber stets, ihrem Freund jede Unsicherheit zu nehmen: "Ich glaube, man muss da einfach ganz klar zwischen der Rolle und dem Privatleben unterscheiden. [...] Er macht mir deswegen auch überhaupt kein schlechtes Gewissen und ist auch nicht eifersüchtig – das möchte ich betonen." Und so wie die 34-Jährige von ihrem Partner Alex schwärmt, dürfte klar sein, dass er wirklich nichts zu befürchten hat.