"Da nicht": Elyas M'Bareks bevorstehender Umzug nach München – hier will er auf keinen Fall wohnen

Elyas M'Barek will sich bald wieder in München niederlassen. Grünwald steht als Wohngegend nicht zur Debatte. Dafür liebäugelt der Schauspieler mit einem Viertel im Nordosten.

Elyas M'Barek plant einen Umzug nach München – und weiß genau, in welcher Gegend er nicht wohnen will.

2023 traf Elyas M'Barek (44) die Entscheidung, seine Heimat München zu verlassen und in die USA zu ziehen. Die Ostküsten-Metropole New York wurde zu seinem neuen Wohnort. Seit einigen Monaten ist jedoch bekannt, dass der Schauspieler wieder zurück nach Deutschland will. M'Barek plant eine München-Rückkehr und ist mit seiner Frau Jessica (38) bereits auf Wohnungssuche. In welche Gegend es gehen soll, steht noch nicht fest. Doch eines ist klar: Das beschauliche Grünwald scheidet als Option aus.

Nein zu Grünwald: Das verrät Elyas M'Barek über München-Umzug

Im Gespräch mit Entertainer Jens Knossalla ("Knossi", 39) stellt Elyas M'Barek klar, dass Grünwald ihn als Wohngegend nicht reizt. "Da nicht", betont der "Fack ju Göhte"-Darsteller im auf veröffentlichten Interview. Doch er deutet an, dass ein jetziges "Nein" zu Grünwald nicht für immer gelten muss. M'Barek erklärt: "Das kommt vielleicht noch."

Dass der Schauspieler Grünwald als Wohngegend vorerst ausschließt, könnte so manchen Münchner Promi verwundern - schließlich lockt der idyllische und noble Vorort seit vielen Jahren zahlreiche VIPs und FC-Bayern-Spieler an. Schauspielerin Senta Berger (85), Ex-Fußballer Oliver Kahn (56) oder auch Moderator Kai Pflaume (59) nennen Grünwald ihre Heimat.

Elyas M'Barek will samt Ehefrau Jessica schon bald wieder nach München. © imago/APress

Elyas M'Barek will "München-Upgrade": Was das mit seinem Alter zu tun hat

Elyas M'Barek pflegt einen besonderen Draht zu Sendling, wie er "Knossi" verrät: "Ich bin in Schwabing geboren aber in Sendling aufgewachsen." Dort habe er einen großen Teil seines Lebens verbracht und viele Erinnerungen sammeln dürfen. Ob es ihn in diesen Stadtbezirk zurückziehen könnte? Diese Option schlägt der 44-Jährige aus: "Es ist jetzt mal wieder Zeit für ein München-Upgrade. [...] Ich bin auch in einem Alter, in dem man in andere Bezirke geht."

Richtung Nordosten? Filmstar liebäugelt mit Bogenhausen

Eine Wohngegend scheint für den Filmstar besonders verlockend: "Wie gesagt, es ist noch nichts entschieden, aber Bogenhausen oder Bogenhausen-Nähe vielleicht." "Knossis" Zuspruch für einen Umzug in das gehobene Viertel hätte Elyas M'Barek zumindest schon mal. "Sehr schön dort!", meint der berühmte YouTuber überzeugt. Auch Bogenhausen beheimatet zahlreiche VIPs.

Bogenhausen in München. © imago/imagebroker

Man darf gespannt sein, wohin es Elyas M'Barek und seine Frau schlussendlich zieht. Der beliebte Schauspieler und seine Liebste werden für sich sicherlich die beste Wahl treffen.