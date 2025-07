Cora Schumacher meldet sich zurück: "Wieder in die Psychiatrie"

Nach einem mentalen Tief begab sich Cora Schumacher im vergangenen Herbst in eine Tagesklinik, die sie wenige Monate später wieder verließ. Jetzt nimmt Schumacher erneut professionelle Hilfe in Anspruch, wie die Blondine mitteilt. Humorvoll will sie außerdem zum Denken anregen.

Nachdem Cora Schumacher sich im Herbst 2024 in eine Tagesklinik begab, nimmt sie jetzt erneut professionelle Hilfe in Anspruch.

Cora Schumacher (48) machte im vergangenen Jahr eine schwere Zeit durch. Nach dem öffentlichen Coming-out ihres Ex-Mannes Ralf (50) stand sie unter Dauerstress – Vorwürfe und Anschuldigungen waren zudem an der Tagesordnung. Im Herbst erreichte die Reality-TV-Bekanntheit einen mentalen Tiefpunkt und sie begab sich in eine Tagesklinik. Für Cora Schumacher war das ein Schritt, den sie nicht bereute. Sie zog viele Schlüsse und bemerkte, wie regelmäßige Therapiesitzungen ihr Wohlbefinden stärkten. Schumacher verließ die Tagesklinik und fühlte sich wieder bereit, den Alltag allein zu stemmen. Jetzt meldet sich die Blondine mit einem Statement zurück, das so manchen Fan überraschen könnte.

Cora Schumacher verrät: "Wieder in die Psychiatrie"

In den vergangenen Monaten teilte Cora Schumacher vereinzelt Einblicke in ihr Privatleben. In den sozialen Medien machte sie einen ausgeglichenen Eindruck – an der Seite ihrer Hündin Jeanny strahlte sie zufrieden in die Kamera. Jetzt teilt Schumacher eine Instagram-Story und schreibt: "Morgen geht's für mich wieder in die Psychiatrie." Sie verkündet demnach, sich erneut in eine Tagesklinik zu begeben. Hat sich ihr mentaler Zustand nun doch wieder verschlechtert?

Cora Schumacher will mit Vorurteilen aufräumen – auf humorvolle Weise

Ob Cora Schumacher der Alltag zu viel wurde, hält sie im Posting geheim. Doch die Entscheidung, sich erneut in eine Tagesklinik zu begeben, scheint der 48-Jährigen nicht schwergefallen zu sein. Vielmehr scheint die Blondine – auf humorvolle Art und Weise – mit negativen Vorurteilen über psychiatrische Kliniken aufräumen zu wollen. Ihrer Instagram-Story ist ein Video beigefügt, welches Schumacher gerepostet hat. Im Clip ist ein Arzt zu sehen, der einer Dame die Innenräume einer psychiatrischen Klinik zeigt Das Szenario soll offensichtlich überspitzt und sarkastisch aufzeigen, wie sich manche Menschen den Alltag in einer psychiatrischen Klinik vorstellen. Cora Schumacher schmückt das Video mit einem lachenden Emoji aus, der Clip scheint sie zu amüsieren.

Cora Schumacher teilt ein Video via Instagram – und will humorvoll aufklären. © Instagram/coraschumacher

Ex von Ralf Schumacher teilt Video: "Die Irren laufen frei rum"

Die Blondine schreibt zudem: "Die Irren laufen frei rum – die Vernünftigen sitzen auf der Warteliste." Damit scheint Cora Schumacher andeuten zu wollen, dass es vernünftig sei, sich bei mentalen Problemen Hilfe in einer Tagesklinik zu suchen: "Da, wo die Normalen sitzen." Auch meint sie: "Aber schnell sein – draußen wird's voller."

Zweifelsohne will Cora Schumacher ein Statement setzen. Mit reichlich Humor scheint sie ihre Mitmenschen zum Nachdenken anregen und ihre Zeit in der Tagesklinik schambefreit antreten zu wollen.