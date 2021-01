Clown-Make-up bei Giulia Siegel: Wie sieht die DJane denn aus?

Warum schminkt sich Giulia Siegel absichtlich schlecht? Auf Instagram zeigt sie sich mit einem ungewöhnlichen Make-up. Hinter der Aktion steckt aber eine lustige Idee.

So zeigt sich Giulia Siegel aktuell ihren Fans auf Instagram. Was will sie damit erreichen?

Normalerweise zeigt sich Giulia Siegel in der Öffentlichkeit nur top gestylt. Jetzt hat sie aber eine Ausnahme gemacht und sich absichtlich grottenschlecht geschminkt. Das sieht nicht nur lustig aus, sondern könnte auch sinnvoll sein.

Warum schminkt sich Giulia Siegel wie ein Clown?

Mit der Aktion will die Münchner DJane ihre Follower dazu motivieren, zu Hause zu bleiben. Denn welche Frau traut sich schon mit verschmiertem Lippenstift, verwischtem Eyeliner und Unmengen von Rouge noch vor die Türe?

"Meine Lieben, ich habe mir für euch auch was überlegt zum Thema "stay home". Ein "stay home"-Make-up, was es uns allen leichter macht, nicht mehr vor die Tür zu gehen", erklärt Giulia Siegel ihren Fans auf Instagram. Gesagt, getan. In dem Clip legt der TV-Star direkt los und zaubert sich eine Maske ins Gesicht, mit der man sich wirklich nicht mehr in der Öffentlichkeit zeigen will.

Giulia Siegel über Schmink-Aktion: "So wollt ihr nicht vor die Türe gehen"

Mit ihrer Challenge beweist Giulia Siegel Sinn für Humor und schreckt auch nicht davor zurück, das Endergebnis ungeschönt ihren Followern zu präsentieren. "Seit euch sicher, mit diesem Make-up wollt ihr nicht vor die Türe gehen. Somit schminkt euch jeden Morgen so, schaut in den Spiegel und sagt: Wie gut, dass ich zu Hause bin", erklärt sie ihre Aktion.

Mit diesem Grusel-Make-up will Giulia Siegel ihre Follower dazu motivieren, zu Hause zu bleiben. Mit dieser Maske traut sich wohl keiner mehr vor die Türe. © Instagram/giuliasiegel

Ihre Fans feiern Giulia für die Schmink-Idee. "Ich hab mich fast tot gelacht. Um ehrlich zu sein, das sieht noch richtig lustig aus", schreibt ein Follower in den Kommentaren. Ein weiterer will bei der Münchner DJane direkt in die Lehre gehen: "Liebe Giulia, Du hast mich überzeugt: Ich buch' den Make Up Kurs bei dir!"