Claudia Obert wettert nach "Sommerhaus"-Rauswurf: "Blutleere Langweiler"

"Das Sommerhaus der Stars" hat heuer eher weniger bekannte Protagonisten zu bieten. Zu den prominentesten Persönlichkeiten zählt Claudia Obert, die von ihren Konkurrenten nicht sonderlich viel zu halten scheint.

Wenn bei RTL prominente Paare in einem Bauernhof nahe Bocholt zusammengepfercht werden und in Spielen um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen, dann ist wieder "Das Sommerhaus der Stars" geboten. Auch 2023 versammeln sich VIPs aus Showbiz und Social Media, um in der Trash-Show die beste Performance abzuliefern. Dabei geht es bei den Protagonisten allerdings weniger um sportliche und intellektuelle Höchstleistungen, sondern um möglichst viel Sendezeit. Für Kandidatin Claudia Obert hat die Konkurrenz dahingehend nur wenig zu bieten, wie sie in der aktuellen Folge mit klaren Worten erklärt.

Achtung, Spoiler: Dieser Artikel bezieht sich auf die neueste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" 2023, die aktuell auf RTL+ zu sehen ist. Im TV wird diese Episode erst am Dienstag (3. Oktober, 20.15 Uhr) auf RTL ausgestrahlt.

Claudia Obert bekommt für "Sommerhaus"-Verhalten deftige Quittung

Dass Claudia Obert von der diesjährigen Auswahl der "Sommerhaus"-Teilnehmer nicht sonderlich beeindruckt ist, machte sie bereits bei ihrem Einzug in der ersten Folge deutlich. Sie zeigte nur wenig Interesse an den restlichen Promi-Paaren und lieferte stattdessen eine etwas verstörende Knutsch- und Sex-Offensive mit ihrem jungen Partner Max Suhr ab. Die Quittung dafür erhielt sie in der dritten Episode der RTL-Sendung.

Die Unternehmerin und ihr Freund müssen "Das Sommerhaus der Stars" als erstes verlassen, vier Stimmen bescherten ihnen den Rauswurf. Teilnehmerin Justine Dippl sagte zu ihrer Entscheidung gegen Claudia Obert: "Diese Person, die wir jetzt nominieren, ist eine Ikone im deutschen Fernsehen. Man kennt sie, man liebt sie – oder eben nicht! Wir sind auch oft aneinander geeckt." Auch Reality-Star Zico Banach fand deutliche Worte: "Es gibt ein Paar, das Aussagen getroffen hat, die nicht unseren Werten entsprechen." Wie aufs Stichwort flüsterte Claudia Obert ihrem Max zu: "Schaukelt sich hier die ganze Woche die Eier!"

Nach "Sommerhaus"-Rauswurf: Claudia Obert teilt verbal gegen Promi-Kandidaten aus

Am Ende musste die Unternehmerin ihren Platz im RTL-"Sommerhaus" räumen. Über die Entscheidung der Kandidaten schimpfte sie im Gespräch mit der Redaktion: "So blöd kann man gar nicht sein, dass man nicht merkt, dass ich in einer ganz anderen Liga spiele wie die." Damit nicht genug, watschte sie die ehemalige Show-Konkurrenz ordentlich ab. "Das ist absolut nicht 'Das Sommerhaus der Stars', das ich erwartet habe", wütete sie weiter. "Die kotzen mich alle an, diese ganzen blutleeren Langweiler." Damit ist die Sendezeit für Claudia Obert abgelaufen – zumindest in dieser Sendung. Bei ihrer großen Klappe wird sich aber bestimmt bald ein neues Format finden lassen, in dem sie wieder für Furore sorgen kann.