Claudia Obert im "Sommerhaus der Stars": Das ist über Freund Max und Vermögen bekannt

Mode, Champagner, junge Männer – so sieht das Leben von Claudia Obert aus. Doch woher kennt man die "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin und mit wem ist sie zusammen? Was weiß man über ihr Vermögen und Privatleben?

Claudia Obert hat in den letzten Jahren kaum ein großes Trash-TV-Format ausgelassen und hat bei einigen Shows mit skandalösen Auftritten für Schlagzeilen gesorgt. Doch was weiß man eigentlich über die Unternehmerin?

Wieso ist Claudia Obert berühmt?

Plötzlich war sie da, die Champagner trinkende Mode-Unternehmerin. Ganz so plötzlich war es dann doch nicht, ihr erster Auftritt im deutschen Fernsehen lässt sich ganz gut nachvollziehen: 2012 nahm sie an der siebten Staffel der Kochsendung "Das perfekte Promi Dinner" teil und flirtete fleißig mit Ex-Bachelor Paul Janke.

Das macht Claudia Obert beruflich

Doch bevor wir einen Blick auf ihre zahlreichen Auftritte im TV werfen – was macht Claudia Obert sonst so? Tatsächlich ist sie schon seit den 90er Jahren erfolgreich im Mode-Business unterwegs. Sie verkauft Schuhe, Accessoires und Klamotten – heute führt sie zwei Boutiquen in Hamburg und Berlin.

Über einen Online-Shop vertreibt sie außerdem Merch, also Fan-Artikel von sich. Auf Shirts, Jogginghosen und Taschen stehen Sprüche wie "Claudias Champagne Club".

Zahlreiche Auftritte im Trash-TV

Einen Großteil ihres Vermögens, sie selber bezeichnet sich als Selfmade-Millionärin, dürfte Claudia Obert aber mit ihren TV-Auftritten machen. Die schrille Freiburgerin nimmt wahrlich kein Blatt vor den Mund. Bei der Sat.1-Reality-Show "Promis unter Palmen" (2020) wurde sie dafür von anderen Kandidaten sogar gemobbt. Doch ihre Fans hielten stets zu ihr und seit ihrem Auftritt bei "Promi Big Brother" (2017) gibt es davon ganz schön viele.

Vermögen von Claudia Obert: So reich ist die Unternehmerin

Obwohl man über Geld eigentlich nicht spricht, hat Claudia Obert bereits in der Vergangenheit gerne über ihren Kontostand ausgepackt – jedoch ohne dabei konkrete Zahlen zu nennen. "Seit meinem 60. Geburtstag achte ich penibel darauf, dass ich immer eine Million auf dem Konto habe. Das beruhigt mich", erklärte sie im Oktober 2022 gegenüber " ". Ihr Vermögen wird von " " auf 1,5 Millionen Euro geschätzt.

Im Mai 2023 hat Claudia Obert dann doch konkrete Zahlen genannt. Im Gespräch mit " " verriet sie, dass sie 1,65 Millionen Euro auf sechs verschiedenen Konten hat. "Auf dem einen sind gerade 9.400 Euro. Da hab’ ich heute Morgen noch 1.000 abgehoben, also 8.400. Von dem Konto hab’ ich gerade die Wohnung Cash bezahlt, 600.000 plus den ganzen Bullshit mit Makler und Grunderwerbssteuer. Auf dem Festgeld-Konto in Emmendingen, meinem Heimatort, sind 500.000 Euro. Das ist das Erbe meiner Eltern. Dann noch ein Konto mit 200.000. Und noch Klecker-Beträge auf zwei anderen Konten."

Toyboy Max Suhr: Was ist über Claudia Oberts Freund bekannt?

Seit dem Sommer 2022 ist Claudia in festen Händen. Aktuell datet sie den 37 Jahre jüngeren Webdesigner Max Suhr, der auch als Privatsekretär für sie arbeitet. Claudia lernte den 25-Jährigen auf dem Hamburger Kiez kennen.

Ein Geheimnis um ihre Beziehung machen die beiden nicht. Auf Instagram postet das Paar immer wieder verliebte Bilder und macht sich über die Hater lustig. Und die gibt es bei dem Altersunterschied zuhauf. Auch in Interviews plaudern Claudia und Max gerne über ihr Privatleben. Im Gespräch mit "t-online" verrieten sie zum Beispiel, dass sie eine offene Beziehung führen.

Max Suhr: Das sagen seine Eltern zur Beziehung mit Claudia

Und wie sieht es im privaten Umkreis des ungleichen Paares aus? Zumindest in Max Umfeld scheint niemand ein Problem mit seiner Beziehung zu Claudia Obert zu haben. "Meine Eltern sind zum Glück sehr progressiv und unterstützen unser Liebesglück", erklärte der Webdesigner gegenüber "Bild". Auch Freunde sollen Claudia "megasympathisch" finden.

Hat Claudia Obert Kinder?

Trotz einiger Beziehungen hat sich Claudias Kinderwunsch nie erfüllt. Mit 17 Jahren war sie einmal schwanger, doch erlitt eine Fehlgeburt. Mit dem Thema Nachwuchs hat sie trotzdem noch nicht ganz abgeschlossen. Im September 2022 verkündete sie: "Ich will unbedingt ein Kind."

Mit Freund Max wollte Claudia sich ihren Wunsch nun endlich erfüllen: "Ich würde alles tun, um von diesem schönen jungen Mann ein Kind zu kriegen", teilte sie im "Bild"-Interview mit. Die beiden waren bereits zusammen in einer Kinderwunschklinik – bisher erfolglos. An Claudias Alter liegt das aber nicht, wie sie verriet: "Den großen Schuss kann man mit ihm wohl nicht machen. Die Konzentration der Spermien war nicht gut". Aufgeben kommt aber nicht infrage. Sollte es mit einer Schwangerschaft nicht mehr klappen, wolle sie vielleicht adoptieren.

Claudia Obert zieht mit Freund Max Suhr in "Das Sommerhaus der Stars" 2023

Auch 2023 hat sich Claudia Obert wieder einen lukrativen Job im Reality-TV geangelt. Bald wird sie in der RTL-Promi-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen sein. Mit dabei ist auch ihr Freund Max. Doch lange soll es das Paar in der Sendung, die bereits abgedreht ist, nicht ausgehalten haben. Einem Insider zufolge seien die beiden von ihren VIP-Konkurrenten rausgewählt und damit direkt als Erste wieder nach Hause geschickt worden.