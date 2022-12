Claudia Effenberg hat sich zurückgezogen: So schlimm war das Jahr 2022

Claudia Effenberg musste in diesem Jahr gleich eine ganze Reihe von Schicksalsschlägen hinnehmen. Unterkriegen lässt sich die Designerin davon aber nicht.

Hinter Claudia Effenberg liegt ein Jahr voller persönlicher Schicksalsschläge und Verluste. Für die 57-Jährige kann 2022 gar nicht schnell genug zu Ende gehen.

Claudia Effenberg: Vier Todesfälle im engsten Umkreis

Die Frau von Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg hat in diesem Jahr mehrere Familienmitglieder verloren. "Vier Menschen sind in meinem engsten Umkreis gestorben. Unter anderem mein Stiefvater, meine Mama, meine Cousine und meine Tante", erzählt sie im RTL-Interview. "Für mich war es mit das katastrophalste Jahr, das man sich vorstellen kann."

Noch mehr schlechte Nachrichten für Claudia Effenberg

Auf dem "All Together GALA-Dinner" am Mittwoch in Heidelberg war Effenberg für Kinder in Not im Einsatz. Die schlimmen Ereignisse im Leben des ehemaligen Models reißen aber auch zum Jahresende hin nicht ab: "Gestern ist noch eine Freundin von mir ins Krankenhaus gekommen, mit einem Herzinfarkt", erzählte sie einem RTL-Reporter während der Veranstaltung.

Trotz allem steckt Claudia Effenberg den Kopf nicht in den Sand. Auf dem Charity-Event zeigte sie sich optimistisch: "Irgendwann muss es aufhören und deshalb denk ich fangen wir heute an."

Profi-Kicker Thomas Strunz schießt sich ins Aus

Als wären die Ereignisse dieses Jahres noch nicht schlimm genug, zog Ex-Mann Thomas Strunz gegen den gemeinsamen Sohn vor Gericht und gewann auch noch. Der ehemalige Profi-Fußballer wollte keinen Unterhalt mehr für den 21-jährigen Tommy bezahlen. Für Claudia Effenberg unvorstellbar: "Das war natürlich auch eine krasse Nummer. Wie kann man seine eigenen Kinder verklagen?"

2022 ist bald vorbei und dann heißt es "neues Jahr, neues Glück." Eigentlich kann es ja auch nur besser werden.