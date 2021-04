Christine Neubauer sucht Singles: "Wenn du Interesse hast, bewirb dich"

Singles, die auf der Suche nach Liebe sind, sollen sich bei Christine Neubauer melden. Die Schauspielerin hat einen entsprechenden Aufruf via Instagram gestartet. Warum sollen sich Alleinstehende bei ihr bewerben?

"Wenn du Interesse hast, dann bewirb dich jetzt!" Mit diesen Worten ruft Christine Neubauer Singles dazu auf, sich bei ihr zu melden. Aber hat die Schauspielerin nicht einen Freund? Kriselt es etwa in der Beziehung zu José Campos?

Christine Neubauer sucht Singles für Dating-Show

Christine Neubauer ist nach wie vor in einer Beziehung und hat sich sogar verlobt, wie sie Anfang 2021 verriet. Auf Instagram ist sie nicht auf der Suche nach einem neuen Partner, sondern nach Kandidaten für eine TV-Show. "Hallo ihr Lieben. Aktuell suchen wir für eine neue dokumentarische Fernsehsendung sympathische Singles mit und auch ohne Behinderung", erklärt die Schauspielerin in einem Video.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Nach dem Vorbild der britischen Dating-Doku "The Undateables" sollen Menschen mit Beeinträchtigung verkuppelt werden. In Großbritannien lief vergangenes Jahr bereits die elfte Staffel der Show, jetzt soll sie auch in Deutschland produziert werden.

Dating-Show für Menschen mit Beeinträchtigung: "Niemand wird vorgeführt oder blamiert"

Für die Dating-Show sucht die Produktionsfirma "filmpool entertainment GmbH" mit der Unterstützung von Christine Neubauer geeignete Kandidaten. "Das Wohlbefinden aller Teilnehmer hat höchste Priorität bei diesem Projekt. Niemand wird vorgeführt oder blamiert. Die Sendung soll vielmehr auf einfühlsame Weise für mehr Toleranz und Akzeptanz gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen werben und ein gutes Gefühl vermitteln", ist in dem Casting-Aufruf auf der zu lesen.

Ob Christine Neubauer das Projekt mit ihrem Aufruf unterstützen will oder die Sendung selbst präsentieren wird, ist noch nicht bekannt. Bislang wurde auch nicht veröffentlicht, für welchen Sender die Show produziert werden soll.