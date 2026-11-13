Christine Neubauer spricht über Mutter Lydia: "Braucht Unterstützung und Betreuung"

Im Hause Neubauer steht im kommenden Jahr ein runder Geburtstag an. Diesmal wird allerdings nicht Christine Neubauer gefeiert, sondern ihre Mutter Lydia. Mit der AZ hat die Schauspielerin über den anstehenden 90. Geburtstag gesprochen und verraten, wie es ihrer Mutter aktuell geht.

Für Christine Neubauer ist ihre Mutter auch ihre beste Freundin, sagte sie einmal der Abendzeitung. "Es ist eine Vertrautheit, die über ein ganzes Leben gewachsen ist", sagt die Schauspielerin jetzt über ihre geliebte Mama, als die Abendzeitung sie auf der Premiere der neuen Teatro-Show "Circus of Love" trifft. "Wir haben eine ganz besondere Verbindung." Im Herbst kommenden Jahres feiert die rüstige Seniorin ihren 90. Geburtstag.

Christine Neubauer über Pflege von Mutter Lydia: "Findet in vertrauter Umgebung statt"

"Wir haben gestern erst darüber gesprochen und gesagt: Meine Mutter wird 90, da müssen wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen", freut sich die bayerische Frohnatur auf das anstehende Fest. Zwar weiß Christine Neubauer noch nicht, wie sie ihre Mutter feiern will, "aber es soll auf jeden Fall etwas Großes werden". Auch Ehemann José Campos ist es wichtig, dass seine Schwiegermutter gebührend gewürdigt wird. "Lydia ist für mich eine ganz besondere Frau. Sie hat eine wunderbare Seele, ist immer positiv und voller Energie. Das bewundere ich sehr", schwärmt der Fotograf im Gespräch mit der Abendzeitung.

Und wie steht es um die Gesundheit der Mutter von Christine Neubauer? "Ihr geht es glücklicherweise sehr gut", verrät die 64-Jährige. "Natürlich braucht sie inzwischen Unterstützung und Betreuung, aber das findet alles in ihrer vertrauten Umgebung statt – in ihrem eigenen Haus." Damit braucht sich die Schauspielerin keine Sorgen um Mama Lydia zu machen, wenn sie wieder zurück in ihrer Wahlheimat Mallorca ist. Und während ihrer Zeit in München kümmert sich auch Christine Neubauer selbst: "Wir wohnen direkt daneben, wenn wir in München sind. Das funktioniert wunderbar."

Christine Neubauers Vater Erwin ist 2019 gestorben. Mama Lydia ist heuer 89 Jahre alt geworden. © BrauerPhotos / G.Nitschke

Leidenschaftlicher FC-Bayern-Fan: Mutter von Christine Neubauer feuert Münchner an

Das Leben von Lydia Neubauer bietet genug Stoff für einen Film, wie die Promi-Tochter ausplaudert: "Meine Mutter ist übrigens eine waschechte Niederbayerin. Sie ist im tiefsten Niederbayern geboren, irgendwo auf einem Acker. Eigentlich müsste ich einen Film über ihr Leben drehen. Ihre Geschichte ist unglaublich. Da gibt es noch so viel mehr zu erzählen." Dabei kommt Christine Neubauer eine besondere gemeinsame Erinnerung mit ihrer Mama in den Sinn: ein Besuch in einer Sportbar. "Sie ist ein riesiger Sportfan, vor allem Fußball. Wenn der FC Bayern München spielt, gibt es für sie nichts anderes. Erst vor Kurzem gab es wieder ein kleines technisches Drama: Ihr TV-Receiver funktionierte nicht richtig, und dann lief ausgerechnet das Champions-League-Spiel Bayern München gegen Atlético Madrid. Also mussten wir uns erst einmal darum kümmern, wie wir das Spiel überhaupt sehen können. Am Ende sind wir tatsächlich mit meiner 89-jährigen Mutter in eine Sportbar in München gegangen, um das Spiel gemeinsam anzuschauen!"

Christine Neubauer mit Ehemann José Campos bei der Teatro-Premiere am Mittwochabend. © BrauerPhotos/G.Nitschke

José Campos freut sich über die Fußball-Leidenschaft seiner Schwiegermutter und hat auch schon auf Mallorca mit ihr Sportbars besucht. "Sie ist einfach wunderbar. Ich liebe dich, Mama", sagt er an Lydia Neubauer gerichtet. Bei diesen Ausflügen darf ein Highlight für die 89-Jährige nicht fehlen, wie die Tochter verrät: "Dazu gibt es natürlich auch ein leichtes Weißbier. Ich sage ausdrücklich: ein leichtes Weißbier. Eines am Tag darf es schon sein!"