Glamour, Genuss und Akrobatik: Diese Promis feiern die Teatro-Premiere in München

"Circus of Love": Mit diesem Motto lockt das Teatro zum Jahresausklang mit seiner neuen Show ins Spiegelzelt. Am Mittwoch feierten die Promis ausgelassen Premiere. Die Abendzeitung war dabei.

Bereits beim Eintreten ins Teatro-Spiegelzelt in Riem war der Ton des Abends gesetzt – es drehte sich alles um die Liebe. Tänzerinnen empfingen die Gäste und Promis mit roten XXL-Lichtern in Herzform, überall wurde gebusselt und geknuddelt. Passend zum Motto "Circus of Love" erstrahlte das Spiegelzelt in Rot, der Farbe der Liebe. Wie haben die VIPs die Premiere des neuen Programms erlebt?

Harald Glööckler feiert Teatro-Premiere: "Wer nichts erwartet, kann nicht enttäuscht werden"

Verena Kerth hatte für den Abend eine ganz besondere Begleitung an ihrer Seite: Designer Harald Glööckler. Die TV-Stars sind schon seit Jahren gut befreundet und erschienen sogar im Partnerlook. Sowohl Kerth als auch Glööckler setzten auf schwarze Eleganz. Welche Vorstellungen hatten die beiden vorab von der Dinner-Show? "Ich halte es wie die Buddhisten: Wer nichts erwartet, kann auch nicht enttäuscht werden", sagte der 61-Jährige der Abendzeitung. Er ging zwar nicht davon aus, enttäuscht zu werden, "aber ich habe lieber weniger Erwartungen und freue mich einfach auf einen schönen Abend mit wunderbaren Freunden, einer tollen Begleitung, gutem Essen und einer großartigen Show".

Verena Kerth ist bereit für die Liebe: "Ich bin definitiv offen für alles"

Verena Kerth hingegen war der Teatro-Ausflug ein Heimspiel, denn sie ist bereits seit Jahren Stammgast. "Es ist immer wieder schön, aber dieses Jahr freue ich mich ganz besonders." Das Motto sagte der 45-Jährigen allerdings nur wenig zu: "Ich hatte in meinem Leben schon genug Zirkus und 'Circus of Love' – damit habe ich abgeschlossen." Für Single Kerth sind die Zeiten des wilden Beziehungstrubels vorbei, wie sie betonte: "Liebe ist das Schönste und Stärkste, was wir haben. Ich bin definitiv offen für alles, was kommt."

"Rosenheim-Cops"-Star Sarah Thonig hatte ganz besondere Erwartungen an den Abend, wie sie der Abendzeitung verriet: "Dass ich gleichzeitig unterhalten werde und gutes Essen bekomme. Das finde ich fantastisch! Es ist ein bisschen so, als hätte man als Kind beim Essen nicht fernsehen dürfen – und jetzt darf ich beides gleichzeitig. Mega!" Ob die Schauspielerin mit den Künstlern mithalten könnte? "Ich habe früher Cheerleading gemacht. Deshalb weiß ich, dass mir alles, was mit Rhythmik und Tanzen am Boden zu tun hat, nicht unbedingt liegt. Aber in der Luft lustige Dinge zu machen, fällt mir erstaunlich leicht."

Schauspielerin Sarah Thonig © BrauerPhotos/G.Nitschke

Thomas Käfer: "Wir wissen ja, wer kulinarisch heute verantwortlich ist"

Für Thomas Käfer war der Teatro-Besuch fast schon eine Art Familientreffen. "Wir wissen ja, wer kulinarisch heute verantwortlich ist: mein lieber Cousin. Da kann es eigentlich nur positive Überraschungen geben", sagte der Juwelier im Gespräch mit der Abendzeitung mit Blick auf Feinkost-König und Wiesn-Wirt Michael Käfer. "Am gespanntesten bin ich allerdings auf das künstlerische Programm. Da weiß ich noch gar nicht, was passieren wird, und lasse mich einfach überraschen. 'Love' ist auf jeden Fall ein schönes Motto. Ich bin heute schließlich auch mit meiner 'Love' hier." Gemeint war freilich seine Partnerin Vicky Koidl, die an seiner Seite strahlte.

Den fulminanten Premieren-Abend wollte sich natürlich auch Familie Zipse nicht entgehen lassen. Clemens Zipse hat das Teatro 2002 gegründet und damit die Event-Gastronomie maßgeblich mitgeprägt. Mit dabei war neben dem Familienoberhaupt auch Tochter Maike.

Thomas Käfer und Clemens Zipse © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die geladenen Gäste und VIPs zeigten sich begeistert von der spektakulären Akrobatik-Show und dem feinen Vier-Gänge-Dinner. Serviert wurde als Vorspeise Vitello Tonnato, gefolgt von einer Schaumsuppe mit Erbsencreme und Himbeerperlen. Zum Hauptgang gab es gratiniertes Filetsteak vom Black Angus mit cremiger Sellerie, Edamame und Pfefferrahmsoße. Als Dessert wurde abschließend ein Himbeermousse-Törtchen mit hausgemachtem Vanilleeis und Tonkabohnen-Crumble aufgetischt.

Ehemann von Christine Neubauer schwärmt von Schwiegermutter Lydia

Und wie hat den Promis die Show und das Dinner gefallen? "Es war sehr schön! Wir sind ja nicht zum ersten Mal hier und können uns eigentlich schon als Stammgäste bezeichnen", schwärmte Schauspielerin Christine Neubauer. "Nicht nur bei Premieren und Einladungen kommen wir gerne, sondern auch ganz privat. Ich war beispielsweise schon mit meiner Mutter hier, um ihren Geburtstag zu feiern. Das ist immer wieder schön." Ihr Ehemann José Campos sagte der Abendzeitung über seine 89-jährige Schwiegermutter: "Sie hat eine wunderbare Seele, ist immer positiv und voller Energie. Das bewundere ich sehr."

Christine Neubauer und Ehemann José Campos © BrauerPhotos/G.Nitschke

Umzug bei "Dahoam is Dahoam"-Star: "War schon ziemlich stressig"

Schauspielerin Anita Eichhorn genoss den Abend ebenfalls mit ihrem Partner Alex. Was hat den beiden besonders gut gefallen? "Für mich war definitiv Clara Fable, die Burlesque-Tänzerin und Sängerin, ein Highlight. Sie hatte eine ganz besondere Energie und Ausstrahlung. Alex' Favorit war das Akrobatik-Duo. Die beiden haben mit ihrer Körperlichkeit, Kraft und Disziplin wirklich beeindruckt."

Anita Eichhorn und Partner Alex Keil © BrauerPhotos/G.Nitschke

Hinter der "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin und ihrem Freund liegt eine stressige Zeit, denn sie sind in ein gemeinsames Haus gezogen. "Das war definitiv eine Herausforderung", lachte sie im AZ-Gespräch. "Ich glaube, jedes Paar kennt das: Wenn man zusammenzieht, ist ein Umzug immer ein leidiges Thema. Seien wir ehrlich, das war schon ziemlich stressig. Das war unser ganz persönlicher Zirkus zu Hause – und nicht unbedingt der lustigste." Partner Alex fand allerdings nur lobende Worte für seine Liebste: "Aber du hast das Haus wirklich schön dekoriert."

Damit ging ein Abend mit gutem Essen, tollen Gesprächen und ausgefallener Akrobatik zu Ende. Welche weiteren Promis bei der Teatro-Premiere von "Circus of Love" dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.