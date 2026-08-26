Christine Neubauer im Oma-Glück: Was sie jetzt über ihre Enkelin verrät

Nachdem Christine Neubauer viele Jahre keinen Kontakt zu ihrem Sohn hatte, kam es vergangenes Jahr zur überraschenden Versöhnung. Inzwischen ist die Schauspielerin Oma und hat mit der AZ über ihr großes privates Glück gesprochen.

Schauspielerin Christine Neubauer (64) hat ein internationales Filmprojekt an Land gezogen, in dem sie neben der Hauptrolle auch die Position der Co-Produzentin übernommen hat. Auch privat könnte sie aktuell kaum glücklicher sein. Nach jahrelanger Funkstille hat die 64-Jährige wieder Kontakt zu Sohn Lambert Dinzinger jr. – und wurde im Sommer 2025 zum ersten Mal Oma.

Christine Neubauer ganz verzückt: "Eines der größten Geschenke"

"Ich hätte mir früher niemals vorstellen können, wie es sich anfühlt, einmal Großmutter zu sein", betont Christine Neubauer im AZ-Interview. Lange Zeit sah es so aus, als würde sie das nie erleben. Nach der Trennung von Ex-Mann Lambert Dinzinger brach auch die Verbindung zum gemeinsamen Sohn für viele Jahre ab. Doch dann die Wende: Zum ersten "HeidiFest" tauchte das Mutter-Sohn-Duo kurz vor Wiesn-Start vergangenes Jahr überraschend in München auf. Die Streitigkeiten der Vergangenheit scheinen beigelegt, denn inzwischen ist die Familie weiter gewachsen.

Christine Neubauer mit Schwiegertochter Maha und Tokio-Hotel-Star Bill Kaulitz beim "HeidiFest" 2025. © BrauerPhotos/S.Brauer

Lambert Dinzinger jr. lebt mit Partnerin Maha in Dubai und hat im Sommer 2025 Nachwuchs bekommen. Für Christine Neubauer ist es das erste Enkelkind und die Freude könnte bei ihr kaum größer sein. "Es ist eines der größten Geschenke, die mir das Leben nach meinem Sohn gemacht hat", schwärmt die Schauspielerin über ihr Oma-Glück in der AZ. "Diese Liebe hat noch einmal eine ganz eigene Qualität. Sie ist schwer zu beschreiben, aber sie ist einfach einzigartig und wunderschön."

Gemeinsame Enkeltochter: Das sagt Opa Lambert Dinzinger

Auch Ex-Mann Lambert Dinzinger ist entzückt von der gemeinsamen Enkeltochter. "Die Kleine ist bezaubernd. Das größte Geschenk überhaupt", sagte der Sportjournalist kurz nach der Geburt zu " ". "Ein ganz liebes Kind. Ich bin ein sehr glücklicher Opa." Vielleicht rückt die einst entzweite Familie durch den Nachwuchs wieder näher zusammen und feiert künftig als fröhlicher Patchwork-Clan gemeinsame Enkelkind-Geburtstage.