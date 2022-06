Christine Neubauer: Heimlich-Hochzeit mit José Campos?

In wenigen Tagen wird Christine Neubauer 60 Jahre alt. In einem Interview hat die Schauspielerin jetzt über ihre privaten Pläne gesprochen. Ist sie mit ihrem Lebensgefährten José Campos schon verheiratet?

Ihre Beziehung mit José Campos (56) wurde anfangs von der Öffentlichkeit besonders kritisch beobachtet. Ist es tatsächlich wahre Liebe zwischen Christine Neubauer (59) und dem chilenischen Fotografen? Längst sind die Kritiker verstummt, seit zehn Jahren sind die beiden ein glückliches Paar und 2021 wurde die heimliche Verlobung bekannt.

Christine Neubauer: Corona durchkreuzte Hochzeitspläne

Die attraktive Schauspielerin hatte schon vor der Pandemie konkrete Hochzeitspläne. "Wir wollen endlich heiraten. Denn ohne Corona wären wir längst verheiratet", sagte Neubauer Anfang 2021 in "Bunte". Jetzt hat die 59-Jährige erneut über einer Vermählung gesprochen – allerdings weniger konkret.

Ist José Campos der zweite Ehemann von Christine Neubauer?

Christine Neubauer ist seit Ende 2014 von ihrem Ex offiziell geschieden. Ein Rosenkrieg beschäftigte das Gericht und den Boulevard. Viele Jahre war auch das Verhältnis zu ihrem Sohn zerrüttet. Doch die Schauspielerin ist längst wieder glücklich – auch wegen der Liebe.

"Ich werde jetzt immer gefragt, warum ich noch nicht unter der Haube bin. Ich möchte nicht einfach nur heiraten, weil ich immer gefragt werde, wann es endlich so weit ist. Ich möchte dann heiraten, wenn wir beide es auch wollen", sagt Christine Neubauer in "Bild". Und ergänzt geheimnisvoll: "Vielleicht gar nicht und vielleicht sind wir es auch schon..."

"Fühle mich in meinem Körper heute wohler als früher"

Dem 60. Geburtstag am 24. Juni schaut das selbst ernannte Vollweib entspannt entgegen. "Ich bin vielleicht zum ersten Mal zufrieden. Und diese Zufriedenheit im Alter, die ist das wahre Glück. Ich betrachte sie als großen Schatz meines Lebens." Die Schauspielerin weiter: "Ich fühle mich in meinem Körper heute wohler als früher, weil ich zu meinem Körper gefunden habe. Natürlich hat sich mein Körper verändert. Aber so, wie ich bin, bin ich zufrieden. Das habe ich gelernt."