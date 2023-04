Christine Neubauer bei Mutter eingezogen – was das jetzt bedeutet

Seit Anfang März wohnt Schauspielerin Christine Neubauer wieder in München, weil sie im Bayerischen Hof am Theater spielt. Die Zeit im Hotel-Mama bei Mutter Lydia genießt die 60-Jährige in vollen Zügen.

19. April 2023 - 17:22 Uhr | AZ