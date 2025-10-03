Christina Dimitriou im "Promi Big Brother"-Haus: Wer ist der Vater ihres Kindes?

Christina Dimitriou war bereits in einigen Formaten zu sehen: Der TV-Star ist für seine Beauty-Eingriffe und sein brodelndes Temperament bekannt. Nun möchte Dimitriou im "Promi Big Brother"-Container überzeugen. Aber hat sie derzeit eigentlich einen Partner? Und wer ist der Vater ihres Kindes? Die AZ gibt einen Überblick.

Christina Dimitriou ist im Trash-TV keine Unbekannte. Seitdem sie 2019 erstmals bei "Temptation Island" zu sehen war, ist sie durch zahlreiche Shows getingelt. 2025 möchte die frisch gebackene Mama den Sieg bei "Promi Big Brother" einfahren. Welche Shows hat sie in der Vergangenheit schon erfolgreich bestritten? Und mit welchen TV-Stars war sie bereits zusammen? Die AZ verrät die wichtigsten Fakten zu Christina Dimitriou.

Christina Dimitriou: TV-Star mit griechischen Wurzeln

Christina Dimitriou wurde am 2. Januar 1992 in Dortmund geboren, hat aber eigentlich griechische Wurzeln. Bevor sie als Reality-Star durchstartete, absolvierte Dimitriou eine Ausbildung im Kosmetikbereich und arbeitete fast drei Jahre lang in Griechenland als Visagistin und Friseurin. Nachdem sie mit 21 Jahren nach Deutschland zurückkehrte, wechselte sie in den Einzelhandel.

TV-Karriere von Christina Dimitriou: "taff" und "Temptation Island"

2018 war Christina Dimitriou zum ersten Mal im TV zu sehen: Für eine Folge von "taff" stand sie mit ihrem damaligen Partner Salvatore Vassallo vor der Kamera. Das Thema schon damals: ihre extreme Eifersucht. 2019 nahm das Paar an der ersten Staffel von "Temptation Island" teil und sorgte für die kontroversesten Szenen der Show. Den Treuetest bestanden die beiden damals nicht: Salvatore konnte seine Augen nicht bei sich lassen und Christina wurde zurecht von großer Eifersucht heimgesucht. Nur wenige Wochen nach der Sendung trennte sich das Paar.

Neue Liebe bei "Ex on the Beach": Beziehung zu Aleks Petrovic

Doch schon in der nächsten Reality-Show im Jahr 2020 sollte Christina Dimitriou eine neue Liebe finden. Sie entwickelte bei "Ex on the Beach" Gefühle für Aleksandar Petrovic, der aus "Love Island" bekannt war. Zusammen mit Aleks nahm sie im Dezember 2020 bei der ersten Staffel von "#CoupleChallenge" teil. Das Paar fiel in der Show immer wieder durch laute Streitereien auf, doch konnte es sich dennoch auf einen soliden zweiten Platz kämpfen. 2021 versuchte Dimitriou außerdem, sich in der Dschungelshow auf RTL einen Platz für "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zu sichern, was jedoch erfolglos blieb.

"Temptation Island VIP": Auch zweite Runde für Christina Dimitriou endete in Trennung

Trotz traumatischer Erfahrung mit Vorgänger Salvatore Vassallo, wollte Christina Dimitriou 2022 erneut den Treuetest bei RTL wagen. Mit Aleks Petrovic nahm sie an "Temptation Island VIP" teil. Der TV-Macho betrog Christina damals mit der 22-jährigen Vanessa Nwattu und das Paar trennte sich beim letzten Lagerfeuer. Die fehlende Reue von Aleks löste damals ein großes Medienecho aus – und die betrogene Christina hatte die Sympathien der Öffentlichkeit auf ihrer Seite.

Christina Dimitriou in weiteren TV-Shows: "The 50" und "Das große Promi-Büßen"

Nach ihrer medienwirksamen Trennung nahm Christina Dimitriou allein an mehreren TV-Shows teil: "The Real Life" (2022), "Reality Backpackers" (2024), "Shut the f* up! Silent Library" (2024) und "The 50" (2024, 2025). In den Formaten machte die Griechin nicht zuletzt wegen ihrer großen Gefühlsausbrüche von sich reden. 2024 stellte sie sich diesen Sünden bei "Das große Promi-Büßen", wo sie sich für das Verwenden von Kraftausdrücken entschuldigte.

Christina Dimitriou wurde 2025 Mama: Wer ist der Vater ihres Kindes?

Nachdem es eine Weile ruhig um sie geworden war, sorgte Christina Dimitriou bei den "Reality Awards" im Dezember 2024 für einen großen Knall: Stolz präsentierte sie einen Babybauch und stellte damit klar, ihr erstes Kind zu erwarten. Doch einen neuen Partner hatte die Griechin nicht mitgebracht. Sie erklärte hingegen im Interview mit "Blitzlichtgewitter": "Ich bin Single. Da gibt es auch nichts zu erklären, ich bin Single und mir geht es gut. Und das Kind wird großartig und ja, es wird nichts fehlen."

Über die Identität des Vaters sagte Dimitriou nur: "Das werdet ihr niemals erfahren! Der kommt nicht aus dem Reality-Bereich, also gar nicht aus der Öffentlichkeitsbranche und auch nicht aus Deutschland." Am 17. März 2025 erblickte dann das Baby der Griechin das Licht der Welt, wie sie auf Instagram publik machte.

Schönheits-OPs: Christina Dimitriou steht zu Beauty-Eingriffen

Christina Dimitriou ist auch für ihre auffallende Optik bekannt und geht mit ihren Beauty-Eingriffen offen um. Mit 21 Jahren legte sie sich erstmals unters Messer und ließ sich damals Nase und Brüste operieren. Seit ihrem 25. Lebensjahr lässt sie sich außerdem regelmäßig das Gesicht unterspritzen. Dass viele Menschen sich über ihre voluminösen "Schlauchbootlippen" lustig machen, ist ihr egal. Die Griechin war unter anderem auch in der Reality-Show "Dr. Rick & Dr. Nick" zu sehen, in der sie sich die Lippen aufpolstern ließ.

Multiple Sklerose: Christina Dimitriou leidet unter schlimmer Krankheit

Als Christina Dimitriou 14 Jahre alt war, wurde bei ihr Multiple Sklerose festgestellt – eine Krankheit, die Entzündungsherde im Gehirn und im Rückenmark auslöst. Immer wieder bekommt sie die Griechin deshalb Schübe, in denen sie nichts mehr sieht. Eines Tages könnte Dimitriou daran sogar erblinden, wie sie 2021 im Gespräch mit RTL erklärte. Doch sie versucht, trotz oder gerade wegen dieser Diagnose das Leben voll auszukosten.

Wie sich Christina Dimitriou im "Promi Big Brother"-Container schlagen wird, erfahren Fans am dem 6. Oktober bei Sat.1 und Joyn.