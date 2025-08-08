Christian Sievers: Ist er Single oder verheiratet?

Als Gesicht des Nachrichtenformats "heute journal" ist Christian Sievers bei vielen Deutschen bekannt und beliebt. Der TV-Moderator gilt als Aushängeschild der Nachrichtensparte im ZDF. Über das Privatleben des TV-Journalisten ist nicht all zu viel bekannt. Dafür liest sich aber sein Werdegang umso beeindruckender.

Christian Sievers wurde am 7. September 1969 in Essen geboren. Nach einem Studium der Politikwissenschaften, Geschichte und Romanistik an der Universität Bonn begann er seine Karriere beim Rundfunk. Seine Arbeit als Journalist umfasst eine breite Palette von Ereignissen und Themen. Sievers erlangte über Jahre hinweg Bekanntheit durch seine vielfältige Präsenz in deutschen Nachrichtensendungen.

Sievers lernt das journalistische Handwerk in den USA

Schon als Schüler begann Sievers erste Erfahrungen als Reporter zu sammeln, indem er für den Radiosender RIAS 2 tätig war. Diese Arbeit setzte er während seines Studiums fort, sowohl bei RIAS in Berlin als auch beim Südwestfunk in Freiburg und dem SWF in Baden-Baden. Sein beruflicher Weg führte ihn 1996 in die USA, wo er für den TV-Sender ABC in New Haven, Connecticut, arbeitete.

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr darauf wurde er ein fester Bestandteil des ZDF. Dort ist er bis heute als Redakteur sowie Moderator tätig und präsentiert unter anderem Sendungen wie "heute", "heute mittag", "Top 7" und das "ZDF-Morgenmagazin".

Politik und Gesellschaft gelten als Kerndisziplin des Moderators

Sievers übernahm in den Jahren 2008 und 2009 während der Wahlberichterstattungen die Präsentation der Hochrechnungen und Ergebnisse. Er war als Reporter bei bedeutenden Ereignissen präsent, darunter den Terroranschlägen in New York, Kriegsschauplätzen im Kosovo und der Tsunami-Katastrophe in Südostasien. Seit 2014 ist er als Hauptmoderator für die 19-Uhr-Nachrichtensendung "heute" verantwortlich. Im Januar 2022 übernahm er zusätzlich als Nachfolger von Claus Kleber die Hauptmoderation des "heute journals".

Sievers ist nun der Hauptmoderator des "heute journals" im ZDF, wo er Claus Kleber ablöste, und arbeitet im Wechsel mit Marietta Slomka. Hanna Zimmermann moderiert ebenfalls erstmals als Co-Moderatorin an seiner Seite. Dieses Duo wird von Wulf Schmiese, dem Leiter der Redaktion des "heute journals", als journalistisch kompetent und passend für die Sendung gelobt.

Christian Sievers privat: Hat er Ehefrau und Kinder?

Über sein Privatleben ist wenig bekannt. Auf sozialen Netzwerken teilt er gelegentlich Einblicke in seinen beruflichen Alltag, hält jedoch private Details zurück. Es ist nicht öffentlich bekannt, ob er eine Partnerin oder Kinder hat. In einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" wurde er auf den Ring an seinem rechten Mittelfinger angesprochen. Sievers erklärte, dass dieser Ring gelegentlich von Finger zu Finger wandert, was seine Mutter auf seine Nervosität zurückführt.

Im Jahr 2017 veröffentlichte Sievers das Buch "Grauzonen – Geschichten aus der Welt hinter den Nachrichten", in dem er die Herausforderungen des modernen Journalismus beleuchtet und einen Blick hinter die Kulissen einer Nachrichtensendung ermöglicht.

Für seine journalistische Arbeit erhielt Sievers verschiedene Auszeichnungen. Zusammen mit Bettina Schausten wurde er 2009 mit dem Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation" geehrt. Vier Jahre später erhielt er den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Informationssendung".

Christian Sievers auf Instagram sehr aktiv

Geht es darum, seinen Arbeitsalltag mit seinen Fans und Zuschauern zu teilen, zeigt sich der Moderator wiederum sehr aktiv. Seinem Instagram-Kanal "Sievers" folgen knapp 10.000 Menschen. Vom Schreibtisch-Selfie bis zum Blick hinter den Kulissen bei einem Außeneinsatz – Sievers teilt gerne Details über seinen Arbeitsalltag. Private Einblicke sind aber auch dort Mangelware.

Im Laufe seiner Karriere hat der 56-Jährige bereits viel erlebt. Gerade als Krisenreporter und in seiner Funktion als Korrespondent im nahen Osten hat der gebürtige Essener viele tragische Schicksale erlebt. In einem Interview mit dem "Wiesbadener Kurier" erklärte der TV-Profi, wie man solche Geschehnisse verarbeitet: "Es gibt Momente, da kommen Tränen. Wenn ein Vater auf den Trümmern seines Hauses steht und Ihnen berichtet, wie da unten seine Kinder begraben liegen."

"Das haut einen um." Gleichzeitig betonte er jedoch die notwendige Distanz, die man als Reporter immer wahren sollte: "Aber Thema in den Nachrichten sollte aus meiner Sicht nie das Befinden des Reporters sein."