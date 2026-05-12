Nach Unfall: Christian Neureuther veräppelt CDU-Politiker im TV

Am Sonntag traf Christian Neureuther beim "Sonntags-Stammtisch" des Bayerischen Rundfunks auf Armin Laschet. Die Ski-Legende sprach mit dem CDU-Mann über ein großes Problem in der Politik – und was von FC-Bayern-Trainer Vincent Kompany gelernt werden könne.

Wenn Christian Neureuther (77) etwas stört, spricht er das direkt an – auch im TV. Am Sonntag (10. Mai) saß er gemeinsam mit Ex-CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet (65) beim und sprach mit ihm über Befindlichkeiten der Politiker. Neureuthers Empfehlung: Man solle sich mehr von Bayern-Trainer Vincent Kompany abschauen. Zuvor leistete sich der Vater von Felix Neureuther noch einen frechen Seitenhieb.

Neureuther veräppelt Laschet nach Sturz: "Muss man einiges an Gewicht aushalten"

Armin Laschet war mit einer gebrochenen Schulter zum Stammtisch erschienen. Der 65-Jährige hatte sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter verletzt, wie er "Stammtisch"-Gastgeber Hans Werner Kilz (82) erklärte: "[Die Schulter] ist noch nicht operiert und heilt langsam vor sich hin. Das wirft einen schon aus der Bahn." Christian Neureuther konnte sich einen Spruch nicht verkneifen und sagte augenzwinkernd: "Da muss man einiges an Gewicht aushalten, wenn Sie da drauf fallen." Der ehemalige Kanzlerkandidat quittierte diese nicht ganz ernst gemeinte Spitze mit einem Lachen.

Armin Laschet: "Das ist in Berlin noch nicht angekommen"

Als nach dieser lockeren Begrüßung die Gäste in die politische Diskussion einstiegen, wurde der Ton ernster. Politikwissenschaftlerin Ursula Münch wollte von Armin Laschet mit Blick auf Spannungen innerhalb der Regierung wissen: "Man sollte einen Koalitionspartner nicht ständig mit einem erhobenen Zeigefinger behandeln. Wie sehen Sie das?" Der CDU-Mann betonte, zu seiner Zeit als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalens gut mit seinem politischen Partner, der FDP, zusammengearbeitet zu haben: "Es nutzt am Ende uns allen. [...] Das ist in Berlin noch nicht angekommen."

Christian Neureuther findet, dass sich deutsche Politiker mehr bei Vincent Kompany, Trainer vom FC Bayern, abschauen könnten. © BrauerPhotos

Christian Neureuther unterstützte Armin Laschet: "Es kommen auch noch Laschet-Zeiten. Wenn wir was aus der Ampel gelernt haben, dann, dass wir keinen Streit mehr wollen." Als Paradebeispiel sehe der einstige Ski-Star den Grünen-Politiker Cem Özdemir, der mit seiner ruhigen, besonnenen Umgang mit den Bürgern die Wahl in Baden-Württemberg für sich entschieden habe.

Bayern-Trainer Vincent Kompany als politisches Vorbild: Das sagt Christian Neureuther

Um seine Worte zu untermauern, brachte Neureuther ein Beispiel aus dem Sport: Vincent Kompany, Trainer beim FC Bayern, zeichne sich ihm zufolge mit den gleichen Eigenschaften wie Cem Özdemir aus. "Der bildet Teams und kann die Menschen von der menschlichen Seite her mitnehmen." Das sei vor allem auch in der Politik wichtig, wie die Ski-Legende weiter ausführte: "Das fehlt mir total."

Vincent Kompany gilt als besonnener Trainer, bei dem das Team und der Mensch im Vordergrund steht. © imago/Fotostand

Ist Vincent Kompany tatsächlich ein gutes Vorbild für Politiker? "Er strahlt eine große Gelassenheit und Ruhe aus, ist ein überlegter Typ mit einem klaren Plan", schwärmte FC-Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vergangenes Jahr im AZ-Interview. Auch Maximilian Koch, Sport-Chefreporter der AZ, bewertete Kompanys Leistung zum Anfang des Jahres mit der Note 1. "Architekt des Erfolgs ist der belgische Coach, der eine funktionierende Einheit geformt hat. Und der sich – anders als so mancher Vorgänger – nicht selbst in den Mittelpunkt stellt", lautete die Begründung. Von diesen Eigenschaften könnten sich einige aktive Politiker inspirieren lassen.