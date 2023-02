Christian Lindner: Die Liebe steht an erster Stelle

FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ein vielbeschäftigter Mann. Die Arbeit ist für ihn aber nicht das Wichtigste im Leben, wie er nun in einem Interview erzählt.

Christian Lindner (44) ist seit bald zehn Jahren Bundesvorsitzender der FDP und seit Ende 2021 auch Bundesfinanzminister. Dass damit viel Arbeit einhergeht, dürfte wohl kaum jemand hinterfragen. Der Politiker habe als Kind "eine besondere Leistungsfreude vermittelt bekommen", erzählt er im Gespräch mit dem Magazin "Bunte". Wenn man etwas wolle, müsse man sich dafür auch anstrengen. Gleichzeitig scheint ihm die Arbeit nicht das Wichtigste im Leben zu sein.

Er versuche sich neben der vielen Arbeit "etwas Freiraum zu erhalten. Der Kopf muss frei bleiben und Kontakt zu Freunden außerhalb der Politik erdet." Der Minister benötige mindestens einen Abend in der Woche, "damit meine Frau und ich uns synchronisieren können". Lindner spricht von seiner Ehefrau Franca Lehfeldt (33). Die beiden hatten im Sommer 2022 auf Sylt geheiratet. Sie hatten sich zunächst vor Familie und Freunden das Jawort gegeben, eine große Trauung des Politikers und der Journalistin folgte. Laut Medienberichten waren unter anderem auch Bundeskanzler Olaf Scholz (64) und CDU-Chef Friedrich Merz (67) vor Ort.

Nichts steht über der Liebe

"Entscheidend im Leben sind Liebe, Freundschaft, Gesundheit und Freiheit", ist Lindners Meinung. "Es sind Dinge, die man nicht kaufen kann." So gehöre etwa die Zeit zwischen Weihnachten und dem 6. Januar "wirklich nur Freunden und Familie". Demnach verbringen er und seine Ehefrau bereits seit mehreren Jahren "den Jahreswechsel mit Menschen, die uns lieb sind, auf Sylt", das für sie "ein Sehnsuchtsort" sei. Dort könne man "lachen, essen, Sport treiben" oder auch einmal Brettspiele spielen.

Lindner sehe seine Partnerin wenn möglich täglich, denn die beiden seien "nicht nur ein Paar, sondern auch beste Freunde. Es hat für mich oberste Priorität, dafür Zeit und Aufmerksamkeit zu haben. Die Liebe steht an erster Stelle." Auf die Frage, was der glücklichste Moment in seinem Leben gewesen sei, antwortet Lindner daher auch, dass es seine Hochzeit mit Lehfeldt im vergangenen Juli war. Und wie sieht es mit Nachwuchs aus? "Kinder können wir uns gut vorstellen", sagt der Politiker. Jedoch gelte für ihn hier das gleiche Prinzip wie auch im Amt: "weniger ankündigen und mehr liefern".