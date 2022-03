Chiara Ferragni: Ihr kranker Ehemann Fedez ist ihr "Held"

Musiker Fedez ist mit nur 32 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt. Er sei ihr "Held", schreibt Chiara Ferragni. So sehr steht seine Ehefrau ihm bei.

Der italienische Rapper Fedez (32) bekommt nach seiner schlimmen Diagnose viel Unterstützung durch Chiara Ferragni (34). "Mein Held", schreibt die berühmte Influencerin und Mode-Bloggerin , das ihren Ehemann im Krankenhaus zeigt. Auf dem Foto ist er mit einer großen Narbe am Bauch zu sehen.

Er habe in der vergangenen Woche erfahren, dass er "einen seltenen neuroendokrinen Tumor in der Bauchspeicheldrüse" habe, teilte Fedez am 24. März . Bei einer sechsstündigen Operation sei zwei Tage zuvor ein Teil seiner Bauchspeicheldrüse inklusive des Tumors entfernt worden. Nach der OP gehe es ihm den Umständen entsprechend gut und er freue sich darauf, zu seiner Familie zurückzukehren.

Das Paar ist seit Ende 2018 verheiratet. Ihr gemeinsamer Sohn Leo kam wenige Monate zuvor zur Welt. Im März 2021 bekamen die beiden zudem ihre Tochter Vittoria. , auf dem Fedez und Ferragni gemeinsam in einem Krankenhausbett zu sehen sind, erklärt die 34-Jährige, dass die Aufnahme am Tag vor dem Eingriff entstanden sei. "Wir sorgen uns um alles: seine Diagnose, seine Operation, seine Genesung, unser Leben und die Zukunft unserer Familie", schreibt die Influencerin dazu. Die OP sei gut verlaufen, Fedez erhole sich und sie hoffe, dass dies alles einmal einfach "eine böse Erinnerung" sein werde, die sie gelehrt habe, wie wichtig es sei, das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Sowohl Fedez als auch seine Ehefrau bedankten sich bei den vielen Menschen, die via Social Media Genesungswünsche gepostet hatten - darunter auch bei Heidi Klum (48) und Model-Kollegin Romee Strijd (26), die sich in den Kommentaren mit Herzchen- und Blumen-Emojis meldeten.

"Es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre"

Ferragni , die in den Tagen vor dem Krankenhausaufenthalt entstanden sind. Abgebildet sind intime Momente aus dem Leben der Familie. Die beiden essen darauf Eis, der stolze Papa ist mehrfach mit seinen Kindern zu sehen und in einem Aufzug drückt er seiner Frau ein Küsschen auf die Wange. Nach der Diagnose und vor dem Eingriff hätten die beiden sich eine kleine Auszeit von Social Media genommen und so viel Zeit wie nur möglich mit den Kindern verbracht.

Gleichzeitig musste Fedez, der mit bürgerlichem Namen Federico Leonardo Lucia heißt, zu vielen Untersuchungen. Auch mit den engsten Freunden des Rappers hätten sie noch etwas Zeit verbracht, er habe Musik aufgenommen und die beiden feierten den vierten Geburtstag von Söhnchen Leo. Wie verschwommen habe sich der Großteil der Woche für Ferragni angefühlt. "Es war, als ob die Zeit stehen geblieben wäre und ich hatte Angst wie noch nie zuvor in meinem Leben, dass etwas Schlimmes hätte passieren können", erklärt die 34-Jährige. Sie bedanke sich, dass das Leben sich bestmöglich gewendet habe.