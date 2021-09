Cheyenne Ochsenknecht: Shitstorm für "After Baby Body"-Video

Sechs Monate nach der Geburt ihres Babys zeigt sich Cheyenne Ochsenknecht mit flachem Bauch auf Instagram. Doch das stößt einigen Followern übel auf.

Ob und wie schnell eine Frau nach der Geburt wieder zu ihrer alten Figur findet, ist individuell unterschiedlich. Das ist wohl auch Cheyenne Ochsenknecht bewusst. Trotzdem wollte sie ihren Fans auf Instagram zeigen, wie fasziniert sie von ihrem Körper sechs Monate nach der Entbindung ist - und löste damit einen Shitstorm aus.

dreht sich Cheyenne vor der Kamera und zeigt ihren flachen Bauch. "6 Monate nach der Geburt" und ein geschockter Smiley ist darüber geschrieben. Statt netter Worte bekam die 21-Jährige daraufhin jedoch viele böse Nachrichten. Für viele Zuseher stellt das Video offenbar eine Beleidigung für Mütter dar, die nach der Geburt nicht sofort ihre alte Figur wiederhaben. "Muss so was sein? Du siehst zwar super aus, aber vielen geht es halt nicht so sechs Monate danach", schreibt eine Userin. Teilweise werden die Nachrichten, die Cheyenne zeigt, aber sogar beleidigend.

Cheyenne Ochsenknecht erklärt Instagram-Story

In einer weiteren Story erklärt sie, dass sie mit dem Video etwas vollkommen anderes aussagen wollte: "Viele von euch wissen, dass ich das nur getan habe, um zu zeigen, wie krass der weibliche Körper ist und wie krass der sich von der Natur zurückbilden kann, sechs Monate nach einer Entbindung von einem Kind, ohne Sport, ohne Ernährungsumstellung, ohne irgendwelche Diäten, ohne alles. Das finde ich einfach nur krass. Das wollte ich damit zeigen. Ich wollte nicht die anderen Mamis schlecht machen, die nach sechs Monaten nicht wieder so eine Figur haben. Es gibt natürlich welche, die das denken, aber das wollte ich nicht."

Andere Bilder, die ebenfalls Cheyennes schlanken Körper nach der Geburt zeigen, bekamen hingegen nicht so viel negatives Feedback: Ein Beitrag von Anfang September, welcher sie im engen Sportoutfit nebst Kinderwagen zeigt, erntete durch die Bank Komplimente und nette Worte für die junge Mutter.