Charles und Co.: Die Wohnsitze der britischen Royals

Die britische Königsfamilie besitzt zahlreiche Schlösser und Landsitze. Wer wo leben darf, sorgt bei den Royals durchaus für Diskussionen. Ein Überblick über die aktuelle Wohnsitz-Lage.

Bei wichtigen Familien-Anlässen winkt die Royal Family vom Balkon des Buckingham Palastes - zuletzt nach der Krönung am 6. Mai. Doch die Mitglieder der britischen Königsfamilie wohnen nicht in dem riesigen Schloss mit 775 Räumen, sondern an etlichen anderen Orten. Auch der früher beliebte Kensington Palast ist nicht mehr so gefragt.

König Charles III. (74) und Königin Camilla (75)

Das Königspaar bewohnt nach der Thronbesteigung weiter das Clarence House in London. Es ist ein Teil des St. James's Palastes, der an der Prachtstraße "The Mall" nicht weit vom Buckingham Palast entfernt liegt. Bereits seit 2003 ist das Clarence House die offizielle Residenz von Charles. Als er noch mit Diana (1961-1997) verheiratet war, lebte er im Kensington Palast.

Das Clarence House hat aber auch eine lange Historie. Schon Charles' Mutter wohnte dort von 1947 bis 1953. Im Jahr 1950 kam sogar Charles' Schwester Anne (72) dort zur Welt. Doch als sie Königin wurde, zog Elizabeth II. mit der Familie in den Buckingham Palast. Wie dieser künftig genutzt werden soll, ist offiziell noch unklar. Royal-Experten gehen jedoch davon aus, dass Charles nie in das Schloss ziehen wird. Stattdessen wird erwartet, dass es ganzjährig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und zudem als Gästehaus für Staatsgäste dienen wird. Derzeit wird es umfangreich renoviert.

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41)

Im August 2022 bestätigte das Königshaus, dass das Paar mit seiner Familie von London nach Windsor ziehen wird. Seit September besuchen die drei Kinder George (9), Charlotte (8) und Louis (5) die nahegelegene private Lambrook School. Die Thronfolger-Familie bewohnt das Adelaide Cottage von 1831 auf Schloss Windsor, rund 40 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Ursprünglich hatte die Queen das beschauliche Haus mit vier Schlafzimmern für Williams Bruder Harry (38) und dessen Frau Meghan (41) vorgesehen und es ihnen zur Hochzeit 2018 angeboten. Das Paar bevorzugte jedoch Frogmore Cottage, das sich ebenfalls auf dem Windsor-Anwesen befindet.

Interesse am Adelaide Cottage soll hingegen Prinzessin Eugenie (33) gehabt haben, um in der Nähe ihrer Eltern leben zu können. Sie zog jedoch gegenüber Thronfolger William den Kürzeren. Er verlegte 2022 seinen Hauptwohnsitz vom trubeligen London in den ruhigen Park Home Garden von Schloss Windsor, wo die Queen ab 2020 lebte. Zuvor bewohnten William und Kate die 20 Zimmer umfassende Wohnung 1A des Kensington Palastes. Dort haben sie jetzt nur noch ihre Arbeitsresidenz.

Prinzessin Anne (72) und Timothy Laurence (68)

Charles' Schwester lebt mit ihrem Mann auf ihrem privaten Landsitz Gatcombe Park in Gloucestershire. Es liegt rund 170 km westlich von London. Das Anwesen wurde ab 1771 erbaut. Gut 200 Jahre später kaufte es Queen Elizabeth II. für Prinzessin Anne und deren ersten Ehemann Mark Phillips (74). Auf dem Gelände befinden sich mehrere Gebäude, eines davon bewohnt Annes Tochter Zara Tindall (42) mit ihrer Familie. 1978 wurde die benachbarte Aston Farm hinzugekauft, es gibt einen Forellenteich und Ställe für Annes Pferde.

Prinz Edward (59) und Herzogin Sophie (58)

Der jüngste Bruder des Königs wohnt in Bagshot Park in Surrey, etwa 18 Kilometer südlich von Windsor. Das Schloss wurde 1879 fertiggestellt und ist der letzte große Palastbau des Königshauses. Die Queen stellte es ihrem jüngsten Sohn anlässlich seiner Hochzeit 1999 zur Verfügung. Damals wurde das 57 Zimmer umfassende Gebäude aufwendig renoviert.

Prinz Andrew (63)

Charles' in Ungnade gefallener Bruder bewohnt seit 20 Jahren die Royal Lodge nahe Schloss Windsor. Zuvor war es die Residenz seiner Großmutter, Queen Mum (1900-2002). Auch Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson lebt in der Royal Lodge. Aktuell sorgt der Herzog von York für Schlagzeilen, weil er angeblich nicht aus dem 30 Millionen Pfund teuren Anwesen ausziehen will. Das berichtete unter anderem die . Doch König Charles hat für Andrew das leerstehende Frogmore Cottage vorgesehen. Es wird spekuliert, dass William und Kate mit ihren Kindern vom kleinen Adelaide Cottage in die größere Royal Lodge ziehen sollen.

Prinzessin Beatrice (34) und Edoardo Mapelli Mozzi (39)

Prinz Andrews älteste Tochter zog mit ihrem Mann und Tochter Sienna (1) vergangenes Jahr in die Cotswolds, eine Region im Südwesten Englands. Dort soll die Nichte des Königs angeblich für 3,5 Millionen Pfund ein Farmhaus mit sechs Schlafzimmern gekauft haben. Zuvor lebte die Familie in einem Apartment im Londoner St. James's Palast.

Prinzessin Eugenie (33) und Jack Brooksbank (37)

Auch Andrews jüngere Tochter ist schon häufig umgezogen und soll mit dem Verteilen der königlichen Residenzen nicht immer einverstanden gewesen sein. Nachdem sie das Adelaide Cottage auf dem Windsor-Anwesen nicht bekam, zog sie vergangenes Jahr mit ihrem Mann und Sohn August (2) in das Nottingham Cottage auf dem Gelände des Londoner Kensington Palastes. Die Familie verbringt aber auch viel Zeit in Portugal, wo Jack Brooksbank im Luxusressort CostaTerra Golf and Ocean Club arbeitet.

Auf dem Areal des Kensington Palastes bewohnte das Paar bereits von 2018 bis 2020 das Ivy Cottage. Anschließend lebten sie im Frogmore Cottage, nachdem Harry und Meghan in die USA gezogen waren.