Charity-Event: Sylvie Meis, Victoria Swarovski und Monika Gruber helfen Älteren

Beim Sommerfest von Saskia Greipl kommen viele Prominente und eine große Geldsumme für bedürftige Senioren in Bayern zusammen. Die Bilder.

Was für ein Lichtblick! Lauter schöne Frauen für die Seniorenhilfe LichtBlick e.V.: Sylvie Meis, Monika Gruber, Victoria Swarovski – und allen voran Saskia Greipl. Bereits zum siebten Mal stellte die Münchner Charity-Queen eine Veranstaltung der Superlative auf die Beine. Und sammelte satte 150.000 Euro für Menschen fortgeschrittenen Alters ein, die nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen wie sie selbst ...

Für ihr Herzensprojekt lief sie wochenlang in die Luxusläden auf der Maximilian- und Theatinerstraße und telefonierte sich die Finger wund – um hochrangige Sachspenden für ihre Tombola im Wert von 80.000 Euro zu ergattern: Vom Chanel-Tascherl über die Breitling-Uhr bis hin zur Übernachtung in Sternehotels. "Weil es mir sehr gut geht, möchte ich gerne der Gesellschaft etwas zurückgeben, das sehe ich als meine Lebensaufgabe an", gesteht Saskia Greipl.

Monika Gruber schenkt "Bussi-Bussi-Rosé" aus

Nun also, nach zweijähriger Pandemie-Pause, endlich wieder: Das Greipl Charity Sommerfest! Für die Initiatorin zugleich eine Hommage an ihren 2013 verstorbenen Vater Erich Greipl im nach ihm benannten Fußballstadion in Ismaning (war u.a. Präsident der IHK für München und Oberbayern).

Saskia Greipl mit Ehemann Stavros Kostantinidis (l.) und Jochen Bendel. © API/Michael Tinnefeld

Für den Verkauf der 2.500 Lose konnte sie ihre prominenten Freundinnen Sylvie Meis und Victoria Swarovski mobilisieren. Und Kabarettistin Monika Gruber schenkte ihren eigenen "Bussi-Bussi-Rosé" aus. Alles zugunsten der LichtBlick Seniorenhilfe. "Der Verein unterstützt 20.000 Senioren in Bayern, die finanzielle Hilfe zum Leben benötigen, sei es für einen neuen Kühlschrank oder eine Stromrechnung", erklärte Saskia Greipl.

Stolz und gerührt sei sie "was wir hier bewegen konnten, trotz des Regens sind 1.500 Leute gekommen". Und Ehemann, Top-Anwalt und Drahtzieher Stavros Kostantinidis schwärmte: "Perfekt, wie Saskia dieses Sommerfest seit Jahren mit großem Engagement durchführt".

Sylvie Meis: "Saskia ist einfach ein absolutes Vorbild"

Sylvie Meis zur AZ: "In Zeiten wie diesen, wo die Welt so unvorhersehbar geworden ist, kann man grundsätzlich schon Angst vor der Zukunft bekommen! Saskia ist einfach ein absolutes Vorbild, besonders wenn es darum geht, sich für sozial schwächer gestellte Menschen einzusetzen und durch ihren Einfluss Berge versetzen zu können."

Sylvie Meis und Markus Winkelhock. © API/Michael Tinnefeld

Auch Wahl-Münchnerin Victoria Swarovski machte sich Gedanken: "Es ist wirklich wichtig, sich für die Altersarmut einzusetzen, die leider immer mehr Senioren betrifft. Ich finde, dass junge Menschen für die ältere Generation bestmöglich da sein sollten!"

Ferner als Unterstützer dabei: Rennfahrer Markus Winkelhock, Innenminister Joachim Herrmann, Klaus Lutz (BayWa, spendete 50.000 Euro), Ralf Wintergerst (Gieseke und Devrient, spendete 25.000 Euro), Hugo Crocamo mit Ehefrau Melanie (H'ugo's, mit Pizzastand), LichtBlick-Gründerin Lydia Staltner, Evelyn Schönleber (Mac Jeans, Sylvie Meis hat dort eigene Kollektion), Schauspieler Florian Odendahl (mit Band "Isar Mafia"), Tanja und Christian Ehrmann (mit Joghurt-Wagen) u.v.m. Und der Flughafen München spendete auch gleich noch 10.000 Euro.

Gutes tun tut gut – auch bei Jochen Bendel floss ein Tränchen. "Sooo berührend, wie viel Geld für die Seniorenhilfe eingenommen wurden! Achtsamkeit und Nachbarschaftshilfe für unsere älteren, alleinstehenden Mitmenschen sollte gerade jetzt groß geschrieben werden", meinte Bendel, der mit so viel Herzblut moderierte, dass Saskia Greipl ihn gleich für die nächsten 30 Jahre engagierte …