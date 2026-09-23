CeU lädt zum "Ladies Lunch" auf die Wiesn: Diese Promi-Damen waren dabei

Aus ganz Deutschland und sogar Europa strömen zahlreiche hochkarätige Unternehmerinnen extra für diesen Wiesn-Besuch nach München: Der Club europäischer Unternehmerinnen lud bereits zum achten Mal zum "Ladies-Lunch" ins Käferzelt – und hatte sogar eine (Baby-)Überraschung parat.

Raus aus dem Büro und rein ins Dirndl: Das nahmen sich vor Kurzem zahlreiche Unternehmerinnen in München vor. Denn Kristina Tröger hatte mit ihrem "Club der europäischen Unternehmerinnen" zum achten Mal zum "CeU-Ladies Lunch" auf die Wiesn geladen. Die Präsidentin und Initiatorin des Clubs konnte im ersten Stock des Käferzelts wieder zahlreiche prominente Gäste begrüßen. Aus ganz Deutschland und sogar aus Europa waren die Mitglieder angereist:

Grupp-Damen feiern "Familientreffen" im Käferzelt

Ein echtes Familientreffen feierte zu diesem Anlass etwa die Familie Grupp: Elisabeth Grupp (Frau von Trigema-Chef Wolfgang Grupp) kam mit ihrer Tochter Bonita Grupp und ihrer Nichte, der Unternehmerin Isabel Grupp-Kofler (Frau von Georg Kofler). Alle drei waren schon im Vorjahr dabei und kamen auch heuer wieder eigens aus dem Stuttgarter Raum nach München. "Das Besondere an diesem CeU-Lunch ist, dass es eine Oktoberfest-Veranstaltung ist, die unheimlich freundschaftlich, persönlich und liebevoll ist. Und genau das macht es aus", schwärmte Elisabeth Grupp. Tochter Bonita ergänzte: "Das Schöne ist, dass man sich jedes Jahr wieder trifft. Es ist entspannt und herzlich."

"Familientreffen" im Käferzelt (v.l.): Bonita Grupp mit Mutter Elisabeth Grupp und Isabel Grupp-Kofler beim achten "CeU-Ladies-Lunch" auf dem Oktoberfest. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

"CeU-Ladies Lunch": Diese Promi-Damen waren dabei

Ebenfalls unter den (prominenten) CeU-Mitgliedern: "Höhle der Löwen"-Star und Unternehmerin Tijen Onaran, Mietwagen-Königin Regine Sixt, Adels-Insiderin Charlotte Gräfin von Oeynhausen, Marie-Christine Prinzessin de Merode, Schönheitsärztin Sarah Fürstin von Isenburg, Aigner-CEO Sibylle Schön, Schauspielerin Thamara Barth oder die PR-Expertinnen Andrea Schoeller und Daniela Giller ("Magari").

PR-Lady Daniela Giller ("Magari") und Mietwagen-Königin. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

"Diese Veranstaltung ist jedes Jahr eines der Highlights für den CeU im elfjährigen Bestehen unseres Clubs. Gerade erfolgreiche Frauen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft müssen sich hochkarätig vernetzen. Deshalb freuen wir uns über die wieder einmal großartige Resonanz unserer Mitglieder", so Kristina Tröger, die im Schatzi-Dirndl kam.

Andrea Schoeller mit Tochter Helena beim achten "CeU-Ladies-Lunch" in der Käfer-Wiesn-Schänke. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Baby-Überraschung unter dem Dirndl: "Anfang Dezember ist es so weit"

Eine schöne Überraschung verbarg Helena Schoeller, Tochter von PR-Expertin Andrea Schoeller, unter dem Dirndl: "Anfang Dezember ist es so weit: Es wird ein Mädchen! Ich habe erst ein Mädchen bekommen, dann einen Jungen und nun wieder ein Mädchen. Da ist so ein gemütliches Mittagessen wunderbar, denn auf den Bänken stehen ist für mich gerade nicht mehr drin."

Zickereien? Schauspielerin Thamara Barth meidet sie

Schauspielerin Thamara Barth war zum ersten Mal mit von der Partie: "Ich hatte sonst immer Termine, aber dieses Jahr hat es endlich geklappt. Es ist so wichtig, dass wir Frauen zusammenhalten. Das macht uns stärker und lässt keinen Platz für Neid." Gibt es auch Zickereien? "Ich persönlich meide sie, da ich ein absoluter Harmoniemensch bin."

Ebenfalls zum ersten Mal beim "CeU-Ladies-Lunch" auf der Wiesn dabei: Aigner-CEO Sibylle Schön: "Es ist ein wunderschöner Mittag mit wunderbaren Unternehmerinnen. Gestern war ich bereits bei der Sixt-Wiesn und jetzt freuen wir uns alle, hier beim CeU gemeinsam zu feiern."

Mona Buckenmaier (l.) und Sibylle Schön (Aigner) posieren auf dem Balkon der Käfer-Wiesn-Schänke. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

"Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran strahlt in Knallrot

Das Thema Networking hob auch Charlotte Gräfin von Oeynhausen lobend hervor: "Der CeU ist einfach top. Kristina schafft es immer wieder, eine Menge toller Frauen zusammenzubringen. Trotzdem bleibt es übersichtlich und man lernt immer neue Frauen kennen. Man kann hier wunderbare Geschäftskontakte knüpfen. Früher ging man rein zum Vergnügen aufs Oktoberfest, heute wird hier auch erfolgreich Business gemacht, und das ist wichtig für uns Frauen."

Im roten Partner-Look: "Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran (l.) und CeU-Präsidentin Kristina Tröger beim "Ladies-Lunch" im Käferzelt. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Unternehmerin und "Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran war bereits zum zweiten Mal dabei und genoss die bunte Auszeit: "In Zeiten von völliger Überforderung und Komplexität tut es gut, hier eine gewisse Form der Leichtigkeit zu verspüren. Alle sind gut drauf – das ist das Schöne hier." Sie erschien im roten Dirndl: "Es ist tatsächlich mein allererstes rotes Dirndl. Eigentlich wollte ich, da ich sonst im Alltag so viel Rot trage, dem Ganzen entgegensteuern und schauen, dass ich mal nicht rot trage. Jetzt ist es am Ende trotzdem wieder rot geworden!"