Cathy Hummels wird für Badewannen-Selfie kritisiert

Mit einem Badewannen-Selfie meldet sich Cathy Hummels bei Instagram zu Wort. Die Meinungen ihrer Follower darüber sind geteilt.

Auf Instagram läuft Cathy Hummels (33) aktuell wieder zur Höchstform auf. Fast täglich lässt die Moderatorin und Influencerin ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Dabei gibt es neben Mode, Ernährung und Sport auch private Einblicke der 33-Jährigen. Manches davon kommt bei ihren fast 600.000 Followern gut an und manches nicht ganz so gut.

Cathy Hummels zeigt sich in der Badewanne

So zum Beispiel ein Posting, in dem Hummels sich bei einem Schaumbad in ihrer dunklen Marmor-Wanne ablichtete. Dabei verdeckt weißer Badeschaum gerade das Notwendigste.

"Spliss Splash, ich nehme ein Bad. Was für ein schöner Tag heute! Erst habe ich eine tolle Kampagne produziert, dann kam Coco zu Ludwig und mir. Sie übernachtet heute bei uns“, schreibt die Frau von BVB-Star Mats Hummels dazu.

Einige ihrer Follower erfreuten sich an dem reizvollen Badewannen-Selfie. So waren Kommentare wie "Ach, wie schön! Dann viel Spaß mit Coco", "Mega schön“ oder auch "Prinzessin“ unter dem Social-Media-Post zu lesen.

Doch nicht alle Fans zeigten sich von dem Wannen-Bildchen begeistert und hinterließen teils fiese Kommentare. Vor allem zwei Details brachten die Instagram-Nutzer zum Überschäumen.

Meinungen ihrer Follower sind geteilt

"Gehst du immer mit Schmuck und Schminke baden?", fragt einer ihrer Follower, dem es wohl ein Dorn im Auge ist, dass Cathy Hummels geschminkt und mit einer Kette um den Hals in der Wanne sitzt. "Ja, und mit Handy", bläst ein weiterer Follower ins selbe Kritik-Horn.

Unterstützung gegen ihre Kritiker bekam die Influencerin von ihren Fans, die der 33-Jährigen spontan verbal zur Hilfe eilten. "Ich gehe auch manchmal geschminkt in die Wanne. Entweder reinige ich in der Wanne mein Gesicht oder danach. Ich sehe da kein Problem“, konterte eine Userin die Hummels-Kritiker. Eine weitere Abonnentin antwortete mit: "Wo ist das Problem dabei? Man kann sich ja wohl auch in der Wanne waschen."

Auch für ihr etwas hageres Erscheinungsbild wurde das TV-Sternchen hart angegangen. "Ich könnte doch heute mal wieder übelst provozieren und ein Foto einstellen, wo jeder Knochen zu sehen ist", schreibt eine Instagram-Nutzerin. "Gibts eigentlich zuhause was zu essen außer Salat?", fragt ein anderer Nutzer.

Follower kontern ihre Kritiker

Aber auch hier springen wieder Fans für die 33-Jährigen in die Bresche. "Leute wie oft labert ihr sie noch zu das sie zu dünn ist. Lasst sie doch in ruhe", ist bei den Kommentaren zu lesen. "Super hübsch, dein Gesicht, Rundungen würden dir super stehen. Aber Hauptsache du fühlst dich wohl", nimmt sie eine weitere Userin in Schutz.

Was sie auch macht, Cathy Hummels kann sich immer auf den Beistand ihrer zahlreichen Follower verlassen.