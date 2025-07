Cathy Hummels vermisst Sohn nach Erziehungsentscheidung mit Mats: Promi-Freundin meldet sich zu Wort 

Cathy und Mats Hummels trafen eine wichtige Entscheidung, welche die Erziehung ihres Sohnes Ludwig angeht. Die Mutter des Siebenjährigen musste diese bittere Pille schlucken und verriet Ludwig zu vermissen. Jetzt meldet sich eine Promi-Freundin zu Wort und gibt Cathy Hummels einen ehrlichen Rat.

Cathy Hummels (37) macht momentan eine schwere Zeit durch. Die Münchner Unternehmerin zog sich im Rahmen eines eigenen Events einen doppelten Rippenbruch zu. Sie verriet, die Schmerzen lange verdrängt zu haben, bis nach einer MRT-Untersuchung die Diagnose gestellt wurde. Doch ohnehin scheint seelischer Schmerz die Moderatorin derzeit viel mehr zu beschäftigen. Ihr Ex Mats (36) und sie trafen eine schwerwiegende Entscheidung. Diese hat mit dem gemeinsamen Sohn Ludwig (7) zu tun, den Cathy Hummels zutiefst vermisst.

Cathy Hummels traurig nach Erziehungsentscheidung mit Ex Mats: "Muss mich echt daran gewöhnen"

Mats Hummels wohnt seit wenigen Wochen wieder in seiner Heimatstadt München. Nach seinem Karriere-Aus zog es den 36-Jährigen zurück in die Isar-Metropole, in der er bereits während seiner Zeit beim FC Bayern von 2016 bis 2019 lebte. Der einstige Fußballspieler möchte wieder vermehrt seinen Sohn um sich haben. Deshalb fiel die Entscheidung, dass Ludwig künftig gleichermaßen viel Zeit mit Cathy und Mats verbringen soll. Im Rahmen eines 50/50-Erziehungsmodells lebt der Siebenjährige seitdem abwechselnd beim Vater und bei der Mutter. Zuvor übernahm Cathy Hummels den Hauptteil in der Erziehung von Ludwig und war die ständige Gesellschaft des Buben gewohnt. Jetzt muss sie oft ohne ihren Sohn auskommen, der ihr oft sehr fehlt. "Ich muss mich echt daran gewöhnen, dass ich einfach [mein Kind, d. R.] nicht erwarten kann. Das [...] macht mich auch irgendwie traurig", verriet sie in einer Instagram-Story.

Promi-Freundin meldet sich zu Wort: "Natürlich ist es für Cathy schwer"

Im Rahmen ihrem Promi-Event "Balance Boost Days" habe sich Cathy Hummels ihre Trauer jedoch nicht anmerken lassen. Das erzählt Model Vanessa Schmitt (29), die bei Hummels' Veranstaltung dabei war und ein gutes Verhältnis zur Unternehmerin pflegt. "Natürlich ist es für [Cathy, d. R.] als Mutter schwer, Ludwig weniger bei sich zu haben. Aber ich weiß, dass sie ihre Entscheidungen immer mit Herz und Verstand für das Wohl ihres Sohnes trifft", schildert Schmitt in der AZ. Cathy Hummels mache in der schweren Zeit der Umgewöhnung "alles richtig und handelt immer mit Liebe", so die 29-Jährige.

Model Vanessa Schmitt an der Seite ihres Partners, dem Schauspieler Raúl Richter. © imago/Future Image

Cathy Hummels angefeindet wegen Körper: Promi-Freundin nimmt sie in Schutz

Wenn Hummels das nächste Mal die Sehnsucht nach ihrem Sohn überkomme, hat Vanessa Schmitt einen Tipp parat: Cathy solle "auf sich selbst hören und ihrem Weg mit Ludwig und Mats vertrauen". Die 29-Jährige sieht in Cathy Hummels eine Powerfrau – nicht zuletzt deshalb, weil sie neben privaten Sorgen auch ständiger Kritik auf Social Media standhält. Im Netz wird die Münchnerin oft dafür angefeindet, dass sie "zu dünn" und ein "schlechtes Vorbild" für junge Mädchen sei. Diese Anschuldigungen sind laut Vanessa Schmitt nicht gerechtfertigt.

"Social Media ist leider bekannt dafür, dass man ständig angefeindet wird, egal wie man aussieht. Cathy geht damit sehr professionell um und lässt sich davon nicht runterziehen. [...] Ich habe großen Respekt davor, wie stark sie darübersteht", so Schmitt in der AZ. Über die lieben Worte des Models dürfte sich Cathy Hummels bestimmt freuen. Denn wenn sie vor allem auch Ludwig damit ein Vorbild sein kann, ist sie sicherlich sehr stolz.