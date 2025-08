Cathy Hummels über Vorurteile wegen "Puppen-Look": "Werde oft unterschätzt"

Moderatorin, Influencerin, Unternehmerin: Cathy Hummels hat beruflich schon in einige Bereiche hineingeschnuppert. Doch die 37-Jährige muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Nun erklärt sie, warum sie trotz oberflächlicher Vorurteile an ihrem "Barbie"-Look festhalten möchte.

Für Cathy Hummels (37) läuft es beruflich rund: Die Promi-Dame ist auf zahlreichen Events zu Gast oder richtet diese zum Teil sogar selbst aus. Außerdem konnte sie sich neulich ihren großen Traum von der Schauspielerei erfüllen. Die 37-Jährige ist stolz auf ihre vielen Errungenschaften – doch erzählt sie nun auch von Vorurteilen, die sie immer wieder einholen.

Cathy Hummels über "Puppen-Look": "Werde oft unterschätzt"

Auf erklärt sich Cathy Hummels zur "Barbie im Business" und verrät, was diese Einordnung oftmals für Konsequenzen hat: "Ich werde oft unterschätzt – vor allem, bevor man mich überhaupt kennengelernt hat. Warum? Weil ich auf den ersten Blick anscheinend nicht wie jemand aussehe, der Verhandlungen führt, Events konzipiert, Teams leitet und sich strategisch positioniert."

Die 37-Jährige verrät, dass ihr Aussehen andere oft zu voreiligen Schlüssen bewegt: "Zuerst wird wahrgenommen. Meine großen Augen, meine zierliche Figur und mein 'Puppen-Look'. Was viele zunächst nicht sehen: Ich bin diszipliniert, klar und durchsetzungsstark. Vor allem weiß ich genau, was ich will und was nicht."

Cathy Hummels stolz: "Eine unterschätzte Stärke"

Für Cathy Hummels bedeuten die oberflächlichen Vorurteile jedoch nicht, dass sie etwas an sich ändern wolle: "Mein Aussehen würde ich aber niemals als meine Schwäche bezeichnen, sondern als eine unterschätzte Stärke. Denn wer mit mir zusammenarbeitet, merkt schnell: Ich bin ein Unternehmen. Spätestens nach dem ersten Meeting werde ich ernst genommen, denn hinter meinem Aussehen steckt Kompetenz."

Möchte sich nicht in eine Schublade stecken lassen: "Business-Barbie" Cathy Hummels. © imago/Sven Simon

Die Unternehmerin stellt unmissverständlich klar: "Was ich gelernt habe: Äußerlichkeiten beeinflussen die Wahrnehmung, aber nicht die Kompetenz. Man kann Wirkung strategisch einsetzen und trotzdem authentisch bleiben. Und ja, manchmal öffnet mein Aussehen auch Türen. Aber was dabei rauskommt, entscheidet eben der Inhalt."

Abschließend hat Cathy Hummels einen Appell parat: "Dahingehend wünsche ich mir mehr Offenheit in der Businesswelt: für Diversität in Führung, für unterschiedliche Typen und für Frauen, die nicht in die klassische Business-Schublade passen – und das auch nicht wollen." In der Kommentarspalte wird schnell klar, dass die 37-Jährige damit vielen Menschen aus der Seele spricht.