Cathy Hummels geht neuen Weg trotz Widerstände: "Weil ich danach erst mal heulen musste"

Influencerin, Unternehmerin und Moderatorin: Cathy Hummels hat beruflich schon in einige Bereiche hineingeschnuppert. Aber im Leben der 37-Jährigen gibt es einen Traum, den sie in der Vergangenheit bereits begraben hatte – und nun doch endlich angehen will. Doch der Weg ist anstrengend, steinig und mit Tränen verbunden...

Cathy Hummels (37) ist offenbar kein Fan von Pausen: Erst vor wenigen Tagen ist die Unternehmerin bei ihren "Balance Boost Days" am Mondsee schwer gestürzt. Doch davon lässt sich die Mutter eines Sohnes nicht ausbremsen. Anlässlich des 42. Filmfestes München spricht die 37-Jährige über ihren großen Lebenstraum – und warum sie diesen jetzt endlich in die Tat umsetzen will.

Cathy Hummels bei Schauspielcasting: "Schon, seitdem ich denken kann"

Im Juni 2025 hatte Cathy Hummels publik gemacht, in zwei "Sturm der Liebe"-Folgen eine Gastrolle zu übernehmen. Nun hat die Influencerin ganz offenbar Blut geleckt. Ihre Einladung zum Eröffnung des Filmfestes München (28. Juni) bedeutete für die 37-Jährige einen persönlichen Meilenstein. Und die richtigen Connections brachten Cathy Hummels nun gleich ein weiteres Schauspielcasting ein.

In ihrer Instagram-Story erzählt sie, in München für eine weitere Schauspielrolle vorzusprechen. Und für Cathy Hummels kommt diese Leidenschaft nicht von ungefähr: "Schauspielerin zu sein, das will ich schon, seitdem ich denken kann. […] Ich habe es mich ehrlich gesagt dann nie getraut. Habe schon immer mal recherchiert: Wo ist ein Casting? Aber meine Eltern sind strikte Akademiker, die halten gar nichts von dieser Kreativität."

Cathy Hummels über Schauspieltraum: "Es ist wirklich Zeit"

Die Skepsis ihrer Eltern habe Cathy Hummels zunächst von ihrem Vorhaben abgehalten, wie sie erzählt: "Und deswegen habe ich den Traum dann irgendwann ad acta gelegt, habe meinen Ex-Mann kennengelernt und habe dann Wirtschaft studiert. Und nun stehe ich hier und sage: Jetzt bin ich 37 Jahre jung und es ist wirklich Zeit."

In einem lässt Cathy Hummels ihre Fans zusätzlich wissen: "Es ist nie zu spät, etwas Neues zu beginnen. Und es ist immer der richtige Moment, wenn man mit Leidenschaft losgeht."

Vorbereitung auf Schauspielrolle: "Weil ich danach erst mal heulen musste"

In einer weiteren zeigt sich Cathy Hummels zu Tränen gerührt. Ihr Gesicht wirkt angestrengt, die Augen sind glasig von den vielen Tränen. Die emotionalen Bilder unterlegt Hummels mit einem nachdenklichen Coldplay-Song. Man hört die 37-Jährige daher nicht sprechen. Sie schreibt: "Drehbuch lesen." Und weiter: "Ich soll eine Mama spielen und ihrem Sohn geht's nicht gut." Cathy Hummels erklärt, dass sie Emotionen spüren will: "Brauche ich für die Rolle, was klappt, aber auch sehr anstrengend ist, weil ich danach erst mal heulen musste."

Nun bleibt wohl abzuwarten, wo man die Ex-Frau von Mats Hummels (36) demnächst noch schauspielern sehen wird.