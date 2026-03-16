Cathy Hummels ist auf der Suche nach dem richtigen Mann. Die Unternehmerin teilt ihre Erfahrungen mit Online-Dating und spricht über Single-Männer aus München. Überzeugen konnte sie bislang niemand – was ist der Grund?

Nach der Trennung von Mats Hummels (37) im Jahr 2022 hat sich im Liebesleben von Cathy Hummels (38) nicht allzu viel getan. Ihr Fokus liegt auf Sohnemann Ludwig (8) und ihrer Karriere, wie sie selbst immer wieder betont. Doch für immer Single bleiben möchte Hummels nicht. Jetzt spricht sie darüber, was sie auf ihrer Suche in München bislang erlebt hat.

Liebes-Flops in der Heimat: Cathy Hummels über Münchner Single-Männer

"Ich hatte mal diese Dating-Apps", verrät Hummels in ihrem Podcast " ". Auf welche Apps sie anspielt, verrät die 38-Jährige nicht – allzu begeistert scheint sie ohnehin nicht gewesen zu sein: "In München, was dir da vorgeschlagen wird, das haben schon alle gehabt." Einen potenziellen Partner in ihrer Heimatstadt zu finden, fällt Cathy Hummels offenbar nicht leicht, vor allem aus beruflichen Gründen: "Ich bin verheiratet mit dem Job." Für die Liebe sei im durchgetakteten Alltag der Unternehmerin manchmal "nicht mehr so viel Zeit".

Keine Lust auf neue Bekanntschaften? "Eigentlich total schüchtern"

Ihre Eltern wollen Cathy Hummels glücklich sehen – Marion und Alfred Fischer wünschen ihrer Tochter einen tollen Mann an der Seite. Vor allem die Mutter ermutige sie darin, einen Mann zu finden. "Die Mama sagt immer zu mir: Jetzt geh halt mal in die Disco. Jetzt geh halt mal aus." Hummels sei jedoch oft nicht in der Stimmung, neue Menschen kennenzulernen. Denn wie die 38-Jährige verrät, sei sie privat "eigentlich total schüchtern".

Cathy Hummels und ihr Ex-Mann Mats Hummels im September 2017. © IMAGO/S.WIDMANN

Beziehung mit Ex Mats: Keine One-Night-Stands für Cathy Hummels

Wenn Hummels sich auf einen Mann einlässt, solle dieser an etwas Längerfristigem interessiert sein. Ein One-Night-Stand komme für die Unternehmerin nicht infrage: "Das bringt mir ehrlich gesagt nicht so viel."

Die Münchnerin und ihr berühmter Ex Mats Hummels waren circa 15 Jahre lang ein Paar. Die beiden lernten sich 2007 kennen – Cathy war zu dieser Zeit noch Schülerin. Als Profi-Kicker Mats 2008 zu Borussia Dortmund wechselte, führten sie viele Jahre eine Fernbeziehung zwischen München und Dortmund. 2015 folgte die Hochzeit am Tegernsee, 2018 erblickte Sohnemann Ludwig das Licht der Welt. Mats und Cathy Hummels sind seit Ende 2022 offiziell geschieden. Während die Unternehmerin ihr Single-Dasein fristet, hat ihr berühmter Ex-Mann in Model Nicola Cavanis (27) eine neue Liebe gefunden.