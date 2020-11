Cathy Hummels hat Bammel: Wie peinlich wird "Schlag den Star"?

Im Frühjahr musste Cathy Hummels ihre Teilnahme bei "Schlag den Star" noch absagen. Am Samstagabend (20.11.) ist es nun soweit: Sie tritt in der ProSieben-Show gegen Stefanie Hertel an - und hat mächtig Bammel.

Stefanie Hertel duelliert sich mit Cathy Hummels bei "Schlag den Star"

Die Volksmusiksängerin: "Ich stelle mich gerne dieser Herausforderung und lustig wird es bestimmt auch." Ganz so entspannt ist Cathy Hummels nicht. "Leute ich freu mich, aber um ehrlich zu sein: Mir geht der Arsch auf Grundeis", schrieb die Frau von Mats Hummels auf Instagram zu einem Trailer für die Show. Sie habe so etwas noch nie gemacht und sie mache sich etwas in die Hose. "Aber ich wollte es wissen und somit hab ich mir vorgenommen: Ich kämpfe bis zum Umfallen. Ich werde alles geben."

Stefanie Hertel sucht immer wieder mit Promi-Shows das Rampenlicht. Im Sommer 2019 überraschte Hertel in der Musikshow "The Masked Singer" bei ProSieben. Als Panther erreichte sie insgesamt den sechsten Platz und verpasste damit knapp die große Finalshow. Zudem wurde bekannt, dass die Sängerin bei der VIP-Stripshow "Showtime of my life" im Frühjahr 2021 teilnehmen wird.

Cathy Hummels sollte bei "Schlag den Star" eigentlich bereits am 21. März gegen Youtuberin Dagi Bee (26) antreten. Aufgrund von Corona-Fällen in der Familie sagte sie die Teilnahme aber kurzfristig ab. Damals sprang Jasmin Wagner (40) für sie ein.