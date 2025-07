Cathy Hummels feiert Bierkönig-Premiere: So lief ihr Auftritt

Cathy Hummels hat sich auf Mallorca zusammen mit Calvin Kleinen als Ballermann-Sängerin versucht. So war ihr Auftritt im Bierkönig.

Moderatorin Cathy Hummels (37) hat am Donnerstagabend ihre Premiere auf der Bühne im Bierkönig gefeiert. Am Ballermann auf Mallorca trat sie gemeinsam mit Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) auf. Das hatte sie bereits im Vorfeld auf Instagram verkündet.

"Mein erstes Mal am Ballermann!", . Der Auftritt fand im Rahmen ihrer neuen "taff"-Rubrik "Cathys erstes Mal" statt, für die TV-Kameras dabei waren. Erste Eindrücke von ihrem Ballermann-Auftritt hat sie aber nach ihrer Performance bereits mit ihren Followern geteilt.

"Es war echt eine Erfahrung"

In ihren Instagram-Storys zeigte sie unter anderem, wie sie ihren Co-Star Calvin Kleinen begrüßt und später, wie die beiden vor Publikum auf der Bühne stehen und singen. "Es war wild", erklärte sie. Hummels erzählte im Anschluss in einer weiteren Story: "Es war geil. Es war echt eine Erfahrung." Am Anfang habe sie erst mal "den Vibe spüren" müssen, zudem habe ihr Mikrofon zunächst nicht funktioniert. Danach habe sie aber "mit Calvin gerockt". Sie bedankte sich bei dem Reality-TV-Star dafür, dass er sie mit auf die Bühne genommen habe.

, gab es aus dem Publikum gemischte Reaktionen. Neben Buhrufen lobten einige Besucher den Auftritt der Moderatorin. Calvin Kleinen erklärte dem Bericht zufolge: "Man muss einfach riesengroße Straußen-Eier haben, um auf so eine Bühne da hochzugehen. Cathy hat das super gemacht, finde ich."

Calvin Kleinen ist unter anderem aus Formaten wie "Ex on the Beach" und "Kampf der Realitystars" bekannt. In letzterer TV-Show war Kleinen als Kandidat dabei, Hummels als Moderatorin. Gemeinsam machten sie im Vorfeld auch Werbung für ihren Ballermann-Auftritt. In ihrem Instagram-Video zeigte Hummels einen Facetime-Call mit Calvin Kleinen. Als sie ihm erzählt, noch nie am Ballermann gewesen zu sein, lädt er sie zu seinem Auftritt ein. "Kann ich mit? Ich hab' gedacht, wenn mich jemand entjungfern darf, dann du", antwortete Hummels augenzwinkernd.