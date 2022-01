Caroline Bosbach privat: Was weiß man über die "Let's Dance"-Kandidatin?

Caroline Bosbach: Die CDU-Politikerin und Moderatorin ist Teilnehmerin der RTL-Show "Let's Dance". Was weiß man über ihr Privatleben, Familie und den Lebenslauf? Und was ist über die Trennung von ihrem Ex-Freund bekannt?

Für die 15. "Let's Dance"-Staffel tauscht Caroline Bosbach Hosenanzug gegen Tanzkleid und stellt sich der strengen Jury um Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge Gonzalez. Vor der Kamera war die 32-Jährige auch schon bei der VOX-Sendung "7 Töchter" zu sehen, in der sie über ihre Beziehung zu Vater und CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach sprach.

Vater Wolfgang Bosbach: Wird Caroline seine Nachfolgerin?

Caroline Bosbach studierte Wirtschaftskommunikation an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und arbeitet nun für eine PR- und Kommunikationsagentur. Außerdem ist sie als freiberufliche Moderatorin für Politik und Wirtschaft tätig. Mit dem Buch "Schwarz auf Grün", in dem sie ihre politischen Vorstellungen veröffentlichte, ist sie auch als Autorin bekannt geworden. Seit Oktober 2021 ist sie Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU.

Bei ihrem Auftritt in der VOX-Sendung "7 Töchter" sprach Bosbach darüber, dass ihr Vater Wolfgang Bosbach früher kaum zu Hause war. Auch seine Krebserkrankung erfuhr die Tochter zuerst aus den Medien. Trotzdem sei er ihr Vorbild, erzählt Bosbach in der Sendung.

Geschwister: Caroline Bosbach hat zwei jüngere Schwestern

Die 32-Jährige hat zwei jüngere Schwestern, Nathalie und Viktoria Bosbach, und ist seit 2020 Tante. Denn Viktoria hat den ersten Nachwuchs in der Familie bekommen.

"Let's Dance": Hat Caroline Bosbach schon Tanzerfahrung?

Was den Erfolg bei der RTL-Tanzshow angeht, ist sich Bosbach noch unsicher. "Meine tänzerischen Qualitäten sind noch überschaubar", schreibt sie auf Instagram. Trotzdem nimmt sie sich Großes vor: "Ich werde allen zeigen, dass ich mich nicht nur auf dem politischen Parkett bewegen kann."

SPD-Mitglied Oliver Strank: Caroline Bosbach trennt sich von Verlobtem

Und wie steht es um ihr Privatleben? Im Juli 2021 verkündete die Politikerin in der "Augsburger Allgemeinen" die Trennung von Oliver Strank. Ihr Ex-Verlobter ist ebenfalls Politiker, und in der SPD aktiv. Die unterschiedlichen politischen Ansichten seien auch einer der Trennungsgründe gewesen. "Wenn beide ehrgeizig sind und etwas erreichen wollen, dann funktioniert das nicht, wenn man in zwei verschiedenen Parteien engagiert ist", erklärte die 32-Jährige im Interview. Seit 2018 waren die beiden ein Paar, was dem CDU-Papa Wolfgang Bosbach nicht immer leichtfiel.

Beziehung: Ist Caroline Bosbach vergeben?

Einen neuen Freund scheint es in ihrem Leben nicht zu geben. Kinder hat Caroline Bosbach nicht. Wenn sich das ändert, will die Politikerin auf jeden Fall Karriere und Familienleben vereinbaren. Das erzählte Bosbach in einem gemeinsamen Interview mit ihrem Vater in der "Bunten" im Dezember 2020.

Familie Bosbach: Caroline will das "Tochter von"-Label ablegen

Immer als Tochter von Wolfgang Bosbach angesprochen zu werden, nerve sie zwar nicht, "aber irgendwann ist es mit der Reduzierung aufs Tochter-Dasein, so schön das auch sein mag, auch mal gut", betonte sie im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" im Juli 2021. Das war auch die Motivation hinter ihrem Buch "Schwarz auf Grün": Etwas Eigenes machen und sich so von ihrem Vater abgrenzen.

Ehefrau von Wolfgang Bosbach: Wer ist die Mutter von Caroline?

Sabine Bosbach ist die Mutter von Caroline, Nathalie und Viktoria. In den 80er-Jahren lernte sie Wolfgang Bosbach auf dem Karneval kennen und lieben. Für ihre Kinder und ihren Mann gab sie ihren Beruf als Bankkauffrau auf. Im "Bild"-Interview 2014 erzählte sie davon, wie schwer der Umgang mit der Krebserkrankung ihres Mannes sei. Zu Hause sei das Thema tabu.

Ob Politiker-Tochter oder aufsteigender CDU-Stern – das wird auf dem Tanzparkett von "Let's Dance" keine Rolle spielen. Caroline Bosbach ist ab dem 18. Februar in der RTL-Tanzshow zu sehen.