Carolin Kebekus: Was ist über Schwangerschaft, Partner und Karriere bekannt?

Carolin Kebekus gehört zu den lustigsten Frauen der Comedy-Szene, wenn es aber um ihr Privatleben und die Familie geht, versteht die 43-Jährige keinen Spaß. Nach Schlagzeilen rund um einen Ehemann und Freund, zog Kebekus vor Gericht.

Mit einem Lebensgefährten zeigte sich die Comedian nicht auf dem roten Teppich, dafür mit einem ganz bestimmten Mann an ihrer Seite: Bruder David. Die Comedy-Queen äußert sich nur selten über ihr Privatleben, doch bei einem Talkshow-Auftritt gab es jetzt eine große Überraschung: Nach Gerüchten um eine Schwangerschaft hat sie Glückwünsche für das kommende Baby-Glück von der Moderatorin bekommen.

In Talkshow: Carolin Kebekus erhält Glückwünsche für Schwangerschaft

Wie die "Deutsche Presseagentur" vor Ausstrahlung der Sendung "Kölner Treff" (8. September) berichtet, hat Bettina Böttinger zu Carolin Kebekus gesagt: "Liebe Carolin, wir kennen uns schon viele Jahre, wir schätzen uns, und ich gratuliere sehr, sehr herzlich zur Schwangerschaft." Die Komikerin soll sich daraufhin für die Glückwünsche bedankt und damit bestätigt haben, dass sie ihr erstes Kind erwartet.

Carolin Kebekus zeigt erstmals ihren Babybauch

Auf einem Foto, welches im Rahmen der Talkshow aufgenommen wurde, zeigt Carolin Kebekus sich von der Seite und gibt somit einen Blick auf ihren Babybauch frei. Auf dem Bild ist deutlich eine Wölbung zu erkennen. Für die 43-Jährige ist es das erste Kind.

In der Talkshow "Kölner Treff" zeigt Carolin Kebekus erstmals ihren Baby-Bauch. © BrauerPhotos / FlashPIC

Privatleben: Hat Carolin Kebekus einen Partner?

Offiziell hat Carolin Kebekus nie über einen Freund, Ehemann oder Partner an ihrer Seite gesprochen. Sie will nicht mit ihrem Privatleben in den Schlagzeilen stehen, klagte über mehrere veröffentlichte Medienberichte.

Sie arbeitete auch schon mit einem Anwalt zusammen, der einst Stefan Raab vertreten hatte. Details zu einer Beziehung oder Trennung hat sie nie bekannt gegeben.

Carolin Kebekus: So begann ihre Karriere

Ihre Karriere im Bereich Comedy hat Carolin Kebekus eigentlich Hugo Egon Balder zu verdanken, der sie 1999 während eines Praktikums bei "Freitag Nacht News" ermutigte, Schauspielunterricht zu nehmen, nachdem sie in einem Sketch für einen verhinderten Darsteller einspringen musste.

Ihren Durchbruch hatte sie 2006, als sie ebenfalls für "Freitag Nacht News" den Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz parodierte. Das brachte ihr neben vielen Lachern auch wüste Beschimpfungen von fanatischen Fans der Teenie-Band ein. Auch später veräppelte die 43-Jährige den Sänger in Sketchen für "Broken Comedy".

"Pussyterror", "Alphapussy" und "Pussynation" – die Titel von Carolin Kebekus Comedy-Shows kündigen bereits an, dass es etwas derb werden könnte. Für ihren deftigen Humor wird die Kölnerin von ihren Fans geliebt und von ihren Gegnern gehasst. Und von beiden hat die 43-Jährige reichlich.

Carolin Kebekus beschreibt ihren Humor als "vulgär"

In ihren Soloprogrammen spricht Carolin Kebekus gerne mal über "Tabuthemen" wie die weibliche Menstruation und Selbstbefriedigung. Gegenüber der "WAZ" bezeichnete sie ihre Ausdrucksformen als vulgär: "Ich bin schon immer irgendwie vulgär gewesen in der Sprache. Mir hat es Spaß gemacht, so zu sprechen. Ich weiß nie so recht, wo es Stilmittel ist und wo ich es einfach bin."

Carolin Kebekus zwischen Kontroversen und Skandalen

Dass nicht jedermann mit dem Humor von Carolin Kebekus klarkommt, ist der Komikerin sehr bewusst. Immer wieder wird sie in den sozialen Netzwerken für ihre Shows und Sketche angefeindet.

2013 wurde das Musikvideo "Dunk den Herrn" vom WDR nicht ausgestrahlt, weil Kebekus darin in einem Nonnenkostüm auftritt und ein Kruzifix ableckt.

Auch die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry bekam in einem parodistischen Video ihr Fett weg. Für "Die sexy Bitch der AfD" wurde Kebekus von ihren Fans gefeiert. Anhänger der AfD fanden den Beitrag allerdings nicht lustig und traten einen Shitstorm gegen die Komikerin los.

Familie: Bruder David Kebekus ist auch im Comedy-Business

Die Eltern von Carolin Kebekus sind öfter mal Thema in ihren Shows. Vor allem die Mutter der 43-Jährigen wird in "Pussyterror" und "Alphapussy" von ihrer Tochter auf die Schippe genommen. Auch ihr Bruder David Kebekus ist in der Comedy-Branche aktiv, arbeitete als Autor für verschiedene Comedy-Formate wie "Switch reloaded", "Ladykracher" und "PussyTerror TV".

Inzwischen steht David Kebekus auch selbst auf der Bühne. Über das Verhältnis zu seiner Schwester sagte er im Gespräch mit der AZ: "Es ist wirklich sehr harmonisch – aber nicht so, dass wir uns Blümchen bringen und Herzchen in die Karten schreiben. Es gab aber keinen Moment, in dem wir uns richtig gestritten haben und keine Phase, in der wir nichts miteinander zu tun hatten."

Eltern von Carolin Kebekus: Vater muss "noch keine Autogramme geben"

In den TV-Shows und Solo-Programmen von Carolin Kebekus werden immer wieder ihre eigenen Eltern auf die Schippe genommen – ohne dass die beiden in der Öffentlichkeit stehen.

Ihr Bruder David erklärte dazu gegenüber der AZ: "Inzwischen sind sie routiniert, bekommen immer einen Parkplatz im Backstage-Bereich – wie Promis eigentlich, oder Groupies. Bisher muss mein Vater aber noch keine Autogramme geben, sein Gesicht halten wir noch aus der Öffentlichkeit heraus."

"Wir gegen die!": Carolin Kebekus und Bruder David präsentieren gemeinsame Show

Die Geschwister Kebekus verstehen sich nicht nur privat, auch beruflich wird inzwischen gemeinsame Sache gemacht. Ab dem 29. August sind sie in der Show "Wir gegen die!" auf ProSieben zu sehen. In der Show treten David und Carolin Kebekus gegen prominente Geschwisterpaare, wie Oti und Motsi Mabuse, an.