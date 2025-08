Carolin Kebekus spricht von TV-Abschied: Comedienne trifft Entscheidung

Mit ihrer eigenen ARD-Show lockt Carolin Kebekus regelmäßig viele Zuschauer vor den Fernseher. Doch wie aus heiterem Himmel spricht sie jetzt über einen TV-Abschied. Die Comedienne muss eine schwere Entscheidung treffen.

Carolin Kebekus (45) nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Regelmäßig nutzt die Comedienne ihre Reichweite, um auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam zu machen. Das stellte sie erst vor wenigen Wochen unter Beweis. Die 45-Jährige kritisierte US-Präsident Donald Trump (79) dafür, dass er mehrere Unternehmen zu weniger Unterstützung für die queere Community animiert habe. In ihrer "Carolin Kebekus Show" macht sie also nicht nur Comedy, sondern redet auch über ernste Themen. Völlig überraschend kommt Kebekus jetzt auf einen TV-Abschied zu sprechen.

Carolin Kebekus trifft Entscheidung: "Dann nie wieder TV"

Im Rahmen ihrer "SHESUS"-Tour führt es Carolin Kebekus ab Ende August durch ganz Deutschland. Aktuell stehen bei der Comedienne viele Proben dazu an. In einem neuen Video zeigt sie sich im Backstage-Bereich und stellt sich mehreren Fragen ihrer Tour-Crew. Sie soll beantworten, ob sie "lieber nie wieder live oder nie wieder im TV" auftreten würde.

Dazu eine Antwort zu finden, fällt Kebekus sichtlich schwer. Sowohl ihre Stand-up-Shows als auch ihre Fernsehauftritte bedeuten der 45-Jährigen viel – "Das kann man nicht beantworten", ist sie sich sicher. Auf Drängen ihrer Crewmitglieder soll sie jedoch eine Entscheidung treffen. "Dann nie wieder TV", so die Brünette.

Comedienne stellt sich gegen Lieblingsverein: Carolin Kebekus hat Qual der Wahl

Carolin Kebekus lässt also durchklingen, dass sie lieber auf ihre ARD-Show als auf Live-Auftritte verzichten würde. Ob ein TV-Aus für die Comedienne tatsächlich realistisch wäre? Die Fans können beruhigt sein – derzeit wohl eher nicht.

Im Video will ein weiteres Crewmitglied von Kebekus wissen, ob ihr eine eigene Bühnenshow oder ihr Lieblingsverein – der 1. FC Köln – wichtiger sei. Dabei stellt sich die Fußballbegeisterte gegen den rheinländischen Traditionsklub: "Nie wieder FC Köln. Weil ich da wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr erleben werde, als ich schon erlebt hab mit dem Verein." Dann kommt Kebekus doch noch ins Grübeln: "Wobei jetzt auch live. Wo sollen wir noch hin?" Schlussendlich bleibt die 45-Jährige bei ihrer Antwort.

Carolin Kebekus spricht über Aussehen: "Hals aufwärts 15 Jahre jünger"

In einem soll Kebekus beantworten, ob sie "lieber einen Tag im Leben von Melania oder Donald Trump verbringen" würde. Sie entscheidet sich für Präsident Donald Trump – aus einem ganz bestimmten Grund. "Ich würde mein Amt niederlegen und mich all meinen Verfehlungen stellen", so die Comedienne. Eine erneute Stichelei gegen den umstrittenen Politiker lässt sich Kebekus nicht nehmen.

Auf eine letzte Frage – ob sie lieber vom "Hals abwärts oder Hals aufwärts 15 Jahre jünger aussehen" würde – antwortet Kebekus: "Lieber Hals aufwärts." Sie schildert mit zwinkerndem Auge: "Weil ich bin superselten nackt zu sehen im Fernsehen. Das lohnt sich, ich spar also Make-up." Ihre Tour-Crew bricht in Gelächter aus. Das zeigt: Auch hinter den Kulissen wird die Comedienne ihrer Rolle stets gerecht.