Carolin Kebekus ruft zum Widerstand auf: "Ob ihr queer seid oder nur solidarisch"

Der Monat Juni steht ganz im Zeichen von Diversität und Pride. Doch bestimmte Entwicklungen in Politik und Wirtschaft lassen aufhorchen – auch Carolin Kebekus. Die Comedienne hat daher eine klare Botschaft für ihr Publikum.

Carolin Kebekus (45) trägt das Herz auf der Zunge: Die Komikerin hat kein Problem damit, TV-Kollegen, Politiker oder Wirtschaftsbosse für deren Fehlverhalten zu kritisieren. Anlässlich des aktuellen Pride-Monats stößt der 45-Jährigen eine Entwicklung besonders übel auf – und tatenlos hinnehmen möchte Kebekus diese nicht. Kurzerhand ruft sie eine Gegenbewegung ins Leben. Was hat das Ganze mit dem CSD zu tun?

Carolin Kebekus entsetzt: Sie ruft zur CSD-Unterstützung auf

In der neuesten Ausgabe von "Die Carolin Kebekus-Show" kommt die Komikerin unter anderem auf Donald Trump zu sprechen. Der amtierende US-Präsident hatte zuletzt mehrere Unternehmen dazu aufgefordert, ihre Unterstützung für die LGBTQI+-Community herunterzufahren. Eine Entscheidung, die sich mittlerweile auch auf das Sponsoring deutscher Pride-Paraden wie den CSD auswirkt.

Für Carolin Kebekus gibt es nach bei dieser Diskriminierung nur eine logische Schlussfolgerung: "Jetzt mal ganz im Ernst: Wenn die Wirtschaft die Menschen bei diesen Pride-Paraden immer weniger supportet, dann müssen wir als Gesellschaft das umso mehr tun." Doch was ist der Lösungsvorschlag der Komikerin?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Carolin Kebekus: "Egal, ob ihr queer seid oder einfach nur solidarisch"

Die 45-Jährige appelliert an ihre Fans: "Egal, ob ihr queer seid oder einfach nur solidarisch, geht zu einem CSD!" Denn für Carolin Kebekus steht fest: "Wenn ihr da noch nie wart, dann habt ihr sowieso was verpasst." Schließlich erklärt sie weiter: "Und geht besonders zu den kleineren [ CSDs, Anm. d. R. ]. Zu denen, die gerade tatsächlich in ihrer Existenz bedroht sind."

Wer nach dieser Ansage Interesse entwickelt hat, bekommt von der Comedienne auch gleich einen weiteren Tipp mit an die Hand: Auf den Social-Media-Kanälen zur "Carolin Kebekus-Show" können Fans eine Liste mit den großen und kleinen Pride-Paraden in Deutschland finden, die es zu unterstützen gelte.